Anreise: Per Bahn ab Heidelberg direkt per IC oder per ICE mit Umstieg in Frankfurt/M. nach Hamburg. Mit dem Auto auf die A5 Richtung Darmstadt/Frankfurt/M./Bad Hersfeld bis zum Kirchheimer Dreieck, A7 bis Hamburg

Der Schwanenauftrieb findet je nach Witterung Ende März bis Anfang April statt. Anfang/Mitte November kehren die ca. 120 Höckerschwäne zurück ins Winterquartier im Eppendorfer Mühlenteich, www.alsterschwaene.de

Aktivitäten rund um die Alster: Alsterkreuz-, Alsterrund- und Kanalfahrten; Ab Anleger Jungfernstieg an der Binnenalster mit der "weißen Flotte" der ATG Alstertouristik: www.alstertouristik.de; Wer es nostalgisch möchte, der nimmt den ölgefeuerten Alsterdampfer "St. Georg" von 1876, der nebenan vom Verein Alsterdampfschiffahrt e.V. betrieben wird: www.alsterdampfer.de

Die Außenalster ist ein großes, aber nicht ungefährliches Segelrevier. Hamburg City Sailing bietet für Personen ohne Segelschein eine 1,5-stündige Stadtführung unter Segeln an: www.hamburg-city-sailing.de

Auch Paddeln oder Tretbootfahren gehört zum Alstervernügen. Rund um die Außenalster gibt es diverse Anbieter: z.B. www.bobbyreich.de, www.barca-hamburg.de, www.hansa-steg.de

Weitere Infos unter www.hamburg-tourismus.de