Von Falk-Stéphane Dezort

Alle Zeichen stehen bei der Alex Mofa Gang auf Neuanfang. Im RNZ-Interview sprachen Sänger Sascha Hörold und Schlagzeuger Michael Breuninger über die neue Platte, Karriereziele und den Spagat zwischen Alltagsjob und Musiker-Dasein.

Ab Freitag steht euer neues Album in den Plattenläden. Auf was dürfen sich die Fans freuen?

Sascha: Es ist eine homogene Weiterentwicklung. Es ist noch konsequenter: Wo es poppig ist, wird es noch poppiger. Wo es knallt, knallt‘s noch mehr.

Bei Alex Mofa geht ein Lebensabschnitt zu Ende. Eine Beziehung ist gescheitert, ein Umzug steht an. Sind das Dinge, die Euch auch privat beschäftigen?

Sascha: Ein weiser Mann hat mir mal gesagt: Schreib nie über etwas, wovon du keine Ahnung hast. Das sind alles Sachen, die uns oder unser Umfeld betreffen.

Habt ihr Euch schon vor sechs Jahren überlegt, welches Album welches Thema hat?

Sascha: Das hat sich entwickelt. Auch am Anfang, als wir das dritte Album geschrieben haben, wussten wir noch nicht, wohin die Reise geht. Deshalb hat sich der Arbeitstitel "Ende offen" bis zum Schluss auch gehalten.

"Wo es knallt, knallt’s noch mehr"

Habt Ihr etwas anders gemacht als bisher?

Sascha: Wir haben uns einen klaren Zeitplan gemacht. Wir haben uns überlegt, wann das Album erscheinen soll und wann wir ins Studio können. Das hat mit Konzerten und Touren dazu geführt, dass wir zwei Monate zum Schreiben hatten.

Ihr habt Euch also selbst unter Druck gesetzt?

Sascha: Ja. Wir hätten aber auch jederzeit diesen Plan umschmeißen können. In vielen Situation empfinden wir Druck als gut, um Leistungen hervorzukitzeln. Wir hätten jetzt kein Scheiß-Album herausgebracht.

Euer bestes Album bisher?

Sascha: Ich glaube, dass man das immer sagt. Es fällt aber nicht schwer, das zu tun, weil wir es wirklich denken.

Im Winter geht Ihr auf Tour. Wie darf man sich Euer Tourleben vorstellen? Jeden Abend Party? Oder lasst Ihr es auch mal ruhig angehen?

Sascha: Unterschiedlich. Es gab eine Zeit, in der wir als sehr diszipliniert galten. Das ist lange vorbei. Alles was passiert, passiert unter der Voraussetzung, dass wir gewährleisten können, am nächsten Tag fit zu sein und ein Konzert zu spielen.

Seit 2013 seid Ihr unterwegs. Spielt in kleinen Klubs, auf Festivals oder supportet Band wie Guano Apes oder Zebrahead. Habt ihr Euch Eure Karriere so vorgestellt?

Sascha: Da gab’s keinen Plan oder vorformulierte Ziele.

Michael: Solange wir das Gefühl haben, das beste Album zu machen und die Konzerte gut sind, dass es vorangeht, hat man das Ziel im Blick.

Wie groß ist der Spagat zwischen Alltagsjob und Musiker-Dasein?

Sascha: Die Gewichtung zwischen Arbeit und Band hat sich sehr verändert. Manchmal ist es schwer, das Leben finanziell über die Bühne zu kriegen. Aber es ist auf der anderen Seite unglaublich toll, 80 bis 90 Prozent der freien Zeit und Arbeitszeit mit dieser Band zu verbringen. Da nehme ich auch in Kauf, wenig Geld übrig zu haben und am Ende des Monats Toast zu essen.

Was war bisher das Größte, das Ihr als Band erlebt habt?

Sascha: Es passieren regelmäßig tolle Sachen. Ganz speziell war der Moment, als wir in Buenos Aires in einem Fußballstadion (Anm. d. Red.: Vorband für La vela Puerca) vor 21.000 Leuten spielen durften. Das war krass.

Habt ihr Lampenfieber?

Sascha: Wenn die Nervosität weg wäre, würde ich aufhören. Das ist das allerschönste. Wenn man mit zitternden Knien auf die Bühne geht und sich dann das Adrenalin ausschüttet.

Könnte "Ende offen" Euer Durchbruch sein? Weg von der Supportband, hin zum Headliner?

Sascha: Das können wir nicht formulieren, ohne dass es total bescheuert klingen würde. Das haben wir auch nicht in der Hand.

Den Albumtitel könnte man auch als Euren Abschied verstehen?

Michael: Auf keinen Fall. Wir haben das Gefühl wie bei jedem Album: Jetzt geht’s für uns erst richtig los.

Info: Das Album „Ende offen“ erscheint am 21. Juni. Live am 14. Dezember in Frankfurt. Karten für 16 Euro unter www.alexmofagang.de