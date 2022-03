Ein 31-Jähriger hat im Alb-Donau-Kreis eine Autofahrerin angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Die 27 Jahre alte ehemalige Arbeitskollegin des Mannes habe am Dienstag mit ihrem Wagen in Dornstadt angehalten, als der Mann die Tür geöffnet und die Frau angegriffen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm am Mittwoch mit. Im Anschluss sei der Angreifer geflüchtet.