Von Rainer Kundel

Berlin. Es bleibt dabei, auch die fünfte Playoff-Serie seit 2005 zwischen den Adler Mannheim und den Eisbären Berlin geht an die Hauptstädter. Durch einen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Sieg im entscheidenden fünften Halbfinale zieht der Titelverteidiger in das am Freitag beginnende Finale gegen den EHC München ein. Der Hauptrunden-Fünfte aus Mannheim kann indes nach einer nochmals passablen Vorstellung 230 Tage nach Saisonbeginn mit erhobenen Hauptes in den Sommer gehen.

Mit unveränderten Formationen ging Bill Stewart die entscheidende Partie um den Finaleinzug an. Fast schon provokant dagegen, dass die DEL für den "Showdown" einen Schiedsrichterwechsel vornahm. Nachdem die Spiele zwei bis vier ohne Nebengeräusche von den gleichen Referees geleitet wurde, durfte am Donnerstagabend mit Marian Rohatsch eines jener "Zebras" wieder den Dienst aufnehmen, das in Spiel eins einen Ellenbogencheck von Wiederer ins Gesicht von Wolf übersehen hatte, der daraufhin benommen zu Boden gegangen war.

Das Motto auf beiden Seiten hieß erst einmal abtasten. Eis-Schach statt volles Risiko. Während einer Strafzeit gegen Reul wegen Spielverzögerung traf White den Pfosten, kurz später streifte ein abgefälschter Schuss von Hördler das Lattenkreuz. Nachdem auch Rendulic den Torrahmen von Niederberger anvisiert hatte, stand es nach Metalltreffern Ende des ersten Drittels 2:1. Bemerkenswert: Holzer wurde in der 10. Minute vom Puck im Gesicht getroffen – hart im Nehmen kehrte der Abräumer nach vier Minuten Behandlung von Teamarzt Guido Volk aus der Kabine zurück.

Ein anderes Bild bot sich den Zuschauern in der nicht ausverkauften Arena am Ostbahnhof nach der Pause. Begünstigt durch den Führungstreffer durch "Adler-Schreck" Wiederer 43 Sekunden nach Wiederbeginn (viertes Tor in der Serie) entwickelte sich eine Auseinandersetzung mit offenem Visier. Beim Rückstand liefen die Adler in einen Zwei-gegen Eins-Konter, hatten aber im Gegenzug durch Rendulic den Ausgleich auf der Kelle, wobei der Kroate das Außennetz traf. Wolf (25. Minute) versuchte sich, auch Szwarz (34.) vergab während einer Druckperiode der Adler. Allerdings zündete auch das Powerplay nicht. Bei zwei Überzahlspielen gelangen durch Rendulic und Plachta nur zwei gefährliche Abschlüsse. Dazwischen lagen – teils aufgrund von Nachlässigkeiten – Gelegenheiten der Berliner durch White, Wiederer und Noebels die Führung auszubauen.

"Wir müssen Chancen kreieren, dabei aber nicht zu viel aufmachen", hoffte Wolf im TV-Interview auf die Wende. Darin lag das Problem, den Blau-Weiß-Roten drohte die Zeit davon zu laufen. Wie schon beim Führungstor war auch beim 2:0 durch Byron (46.) der Schütze beim Rebound schneller am Puck als ein Verteidiger. "Die 50:50-Situationen gehen heute alle an die Eisbären und hinten lassen sie wenig zu", machte der ehemalige Nationaltorhüter Patrick Ehelechner als TV-Experte den entscheidenden Unterschied aus.

Zwei Minuten vor Schluss zog die Adler-Bank den letzten Joker in Person eines sechsten Feldspielers für Felix Brückmann, das Ergebnis war wie so oft ein Empty-Net-Tor, wiederum durch Byron. "Wir haben einen Fehler mehr gemacht, daraus entstand das erste Tor, das ist bitter", lautete unmittelbar nach Spielende die erste Analyse von Holzer.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 3:0 (0:0, 1:0, 2:0); Tore: 1:0 Wiederer (21.), 2:0 Byron (46.), 3:0 Byron (60.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Schrader (Bochum); Strafminuten: 8/8; Zuschauer: 10.035.

Update: Donnerstag, 28. April 2022, 22.22 Uhr