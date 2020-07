Lage und Anreise: Öland liegt vor Schwedens Ostküste und ist über die Kalmarsundbrücke mit dem Festland verbunden. Mehrmals täglich fahren TT-Line von Travemünde und Stena Line von Rostock nach Trelleborg; von dort sind es knapp 4 Stunden bis Öland

Übernachtung: Wie überall in Schweden ist auch auf Öland die Infrastruktur für Urlaub auf dem Campingplatz perfekt, ein großes Angebot in allen Größen, Kategorien und Preisklassen gibt zum Beispiel bei Novasol, www.novasol.de/ferienhaeuser/schweden/oeland

Reisetipp: Bedingt durch die Länge der Insel sollten für Ausflüge Minimum vier Tage eingeplant werden: jeweils einen für den Süden, die Mitte, den nahen und den fernen Norden. Dort bei Böda liegt auch der schönste und mit 22 Kilometern längste Sandstrand

Sehenswürdigkeiten: Borghom Slott: Eintritt 95/60 SEK (ca. 9/6 Euro); Solliden Slott: Das Schloss ist nicht zu besichtigen; dafür sind Park- und Gartenanlagen zugänglich; Naturum Ottenby: Eintritt nur für Leuchtturm; Naturum Trollskogen: Eintritt frei

Essen: Hervorragend speisen kann man im Hotel Skansen und im Sea Salt Kitchen (beide in Färjestaden), bei Papa Blå in Borgholm, in Kårehamn am Hafen (Fisch) oder bei Kalk in Löttorp (für die Gourmetburger reisen die Gäste sogar vom Festland an)

Weitere Infos unter www.visitoland.com