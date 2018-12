> Hundenarren waren viele Bewohner des Schlosses, auch Elisabeth Stuart, Enkelin von Maria Stuart und "Perle Britanniens". Wie schon ihr Vater liebte Elisabeth Tiere. Ihr Gemahl Kurfürst Friedrich V. machte ihr das Elisabethentor im Stil eines Triumphbogens zum Geschenk, an dessen Säulen allerlei Getier zu finden ist. Hunde waren für sie nicht nur Wärmflaschen in den kalten Mauern, sondern auch Seelenheiler. Besonders angetan hatten es ihr die kleinen Cavalier King Charles Spaniels. Auch ihre Enkelin und gebürtige Heidelbergerin Liselotte von der Pfalz teilte die Begeisterung für diese Hunderasse. Schon ihr Vater Kurfürst Karl I. Ludwig von der Pfalz ließ seine Hunde in jeden Raum hinein. Liselottes Lieblingshund "Titi" durfte sogar mit in die Oper und in ihr Bett.

> Die Cavalier King Charles Spaniels stammen mit großer Wahrscheinlichkeit vom englischen Hof und sind in vielen Gemälden alter Meister zu sehen. Die sanftmütigen Vierbeiner gelten als Freunde von Kindern, da sie viel Liebe und Zuneigung benötigen. Darum sind sie auch für ältere Menschen geeignet. lai