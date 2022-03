Der 1. FC Heidenheim verliert im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zunehmend den Anschluss. Trotz einer 2:0-Führung verlor die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Freitagabend beim SV Darmstadt 98 mit 2:3 (1:0). Aaron Seydel (77.), Phillip Tietz (81.) und Tim Skarke (83.) drehten in wenigen Minuten für die Gastgeber die Partie und sorgten vor den 11.000 zugelassenen Zuschauern für den Darmstädter Jubel. Darmstadt rückte zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze vor. Die Tore von Christian Kühlwetter (17. Minute) und Robert Leipertz (61.) reichten den Heidenheimern am Ende nicht. Die Gäste sind nun seit vier Spielen sieglos.