Eine zivile Streife der Autobahnfahndung hatte den 26-Jährigen demnach am vergangenen Donnerstag auf der Autobahn 6 an einer Rastanlage bei Öhringen in der Nähe von Heilbronn kontrolliert. Die dabei im Kofferraum seines Wagens entdeckten Drogen soll der Mann aus dem Ausland nach Deutschland gebracht haben. Es handele sich vermutlich um einen Drogenkurier, hieß es. Im Zuge der weiteren Ermittlungen nahm die Polizei zwei mutmaßliche Mittäter im Alter von 23 und 26 Jahren in Chemnitz fest.

Die Wohnungen der drei Männer wurden den Angaben zufolge durchsucht. Dabei seien weitere Betäubungsmittel, mutmaßliches Dealergeld, Drogen-Utensilien, ein Schlagring und eine Schreckschusswaffe sichergestellt worden.

Die Männer kamen auf Anordnung eines Haftrichters in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

