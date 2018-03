Franco Zuculini hat Hoffenheim verlassen. Der Argentinier wird für ein Jahr zum CFC Genua ausgeliehen und trifft dort auf Luca Toni

"Hier behandelt man mich wie einen König", strahlt Franco Zuculini auf der Homepage seines neuen Vereins, des Cricket und Fußball Klubs Genua. Am Wochenende trafen Hoffenheim und Genua die Übereinkuft über Zuculinis Wechsel. Der in Deutschland glücklose Argentinier wird für ein Jahr an den italienischen Erstligist ausgeliehen.

"Ich danke dem Verein und dem Präsidenten", klingt Zuculini erleichtert und: "Im vergangenen Jahr habe ich leider nur wenig gespielt, vielleicht weil ich mich nicht akklimatisiert habe in Deutschland."

In Genua trifft Zuculini auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga: Luca Toni, der ehemalige Bayern-Stürmer, ist in diesem Sommer ebenfalls zum CFC gewechselt.