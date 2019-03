Mühlhausen-Balzfeld/Tairnbach. (RNZ) Im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn A6 muss die Kreisstraße K 4271 zwischen Balzfeld und Tairnbach am Samstag, 9. März, erneut gesperrt werden.

Wie bereits gemeldet, dient die Straßensperrung der Betonage des neuen Brückenbauwerks. Auf der vorhandenen Behelfsbrücke werden dafür die Betonpumpen platziert. Deshalb muss in diesem Bereich die K 4271 am Samstag zwischen 3 Uhr in der Nacht und 18 Uhr am Abend komplett gesperrt werden. Laut SWEG muss aufgrund der Sperrung die Bus-Linie 702 an diesem Tag gekappt werden. Die Linienfahrten beginnen und enden dann in Balzfeld und Tairnbach.

Die ViA6West als Bauträger des Autobahnausbaus weist außerdem schon jetzt auf weitere Beeinträchtigungen hin. So muss für die Demontage des Traggerüsts der neuen Brücke über die A 6 bei Balzfeld die Autobahn zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg noch einmal kurzfristig gesperrt werden.

Allerdings werde nicht die komplette A 6 gesperrt: Von Samstag, 22. März, 22 Uhr, bis Sonntag, 23. März, 22 Uhr, ist es die Richtungsfahrbahn Mannheim. Die Umleitung erfolgt hierbei ab Sinsheim über die U 68 (B 39) zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg. Am darauffolgenden Wochenende, 30. und 31. März, wird ab 20 Uhr die Richtungsfahrbahn Nürnberg ab der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg für 24 Stunden gesperrt. Die Umleitungsempfehlung führt über die U 59.