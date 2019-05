Von Thomas Macherauch

Wiesloch. Sonntagmittag, die Uhr tickt: Um 17.07 Uhr endet die "72-Stunden-Aktion" der katholischen Kirche, die größte Sozialaktion Deutschlands. Bei der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) Walldorf wird es eng: Zwar wurde der Garten rund ums Begegnungshaus in der Astorstadt verschönert, das Hochbeet ist gebaut und die neue Sitzbank wird gerade bemalt.

Die KJG Walldorf krempelte am Begegnungshaus die Ärmel auf. Foto: Macherauch

Doch bei der geplanten Terrasse gibt es noch einiges zu tun, nur das Fundament steht. Dennoch ist die Gruppe zuversichtlich und glücklich: "Wir haben unheimlich viel geschafft!", zieht Christian Deggelmann, einer der KJG-Leiter, Bilanz. "Das hier kriegen wir auch noch hin - notfalls kommen wir noch mal vorbei."

Rund 250 junge Menschen engagierten sich von vergangenem Donnerstag bis Sonntag im Dekanat Wiesloch in zehn Gruppen für einen guten Zweck. Sie gehören zu den bundesweit 160.000 Jugendlichen, die 72 Stunden lang "ranklotzten", um die Welt ein klein wenig besser zu machen. Darunter auch die Pfarrjugend Malsch, die den Pfarrgarten umgestaltete: alte Beete und Wege wurden entfernt, Zäune errichtet und ein Grillplatz neu angelegt.

Mit einem Insektenhotel und selbst gebauten Sitzgelegenheiten aus Paletten hat die Pfarrjugend den Garten aufgewertet. Richard Maier, Sprecher des Gemeindeteams, zeigte sich bei der feierlichen Projektübergabe begeistert: "Der Pfarrgarten ist nun auch kindersicher. Jetzt muss noch der Rasen wachsen, dann können wir unser Pfarrfest im Juli hier draußen feiern."

Die Baiertaler Ministranten arbeiteten unter anderem in "Rosinantes Pferdeparadies". Foto: Macherauch

Die Ministranten aus Baiertal waren gleich an zwei Orten im Einsatz: im Kindergarten St. Gallus in Baiertal und in "Rosinantes Pferdeparadies" bei Wiesloch. Sie haben Wände gestrichen, Holzgeräte, eine Hütte und einen Ziegenstall erneuert, ein Schildkrötengehege vergrößert und verschönert und noch einiges mehr instandgesetzt. In der Wieslocher Kindertagesstätte Postillion wirkten Schüler der siebten Klassen der Bertha-Benz-Realschule zusammen mit ihren Lehrkräften: Auf dem Außengelände wandelten sie ein Gerätehäuschen zur Villa-Kunterbunt um, sägten einen Sichtschutz aus Holz und brachten ihn am Gartenzaun an. Auch galt es, einige Beete zu befestigen.

Die Bertha-Benz-Realschüler wirkten in der Kindertagesstätte Postillion. Foto: Macherauch

"Ihr seid die Besten", lobte Jugendkaplan Tobias Streit die Kinder und Jugendlichen im Rahmen des abschließenden Gottesdienstes zur 72-Stunden-Aktion am Sonntagabend auf dem Wieslocher Adenauerplatz. "Ihr seid die, die unsere Kirche in die Zukunft bringen, die, auf die wir unsere Hoffnung setzen." Man müsse den Jugendlichen nur etwas zutrauen, so Streit weiter. Natürlich könnten diese möglicherweise auch mal scheitern. Aber die 72-Stunden-Aktion habe - wie frühere Aktionen auch - gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen über sich hinauswachsen, wenn man sie nur lasse und dabei auf sie vertraue.

Die Pfarrjugend Malsch gestaltete den Pfarrgarten um. Foto: Macherauch

Aus allen Projektgruppen von Ketsch über Oftersheim bis Sandhausen, von Leimen über Walldorf, Wiesloch und Malsch bis Hockenheim waren an diesem Abend Vertreter zum Gottesdienst gekommen. Sie zeigten damit, warum sie sich 72 Stunden lang sozial, gemeinnützig oder ökologisch engagiert hatten: weil sie an Gott glauben und es ihnen wichtig ist, seine Schöpfung zu bewahren und ein lebendiges Miteinander zu fördern. So formulierten sie auch verschiedene Bitten, die weit über die Projekte hinausreichten. An einen (ökologisch abbaubaren) Luftballon geknotet, schickten sie diese Wünsche und Bitten dann gen Himmel.

Im Anschluss an den Gottesdienst feierten die Projektgruppen auch weltlich miteinander. Der Koordinierungskreis der 72-Stunden-Aktion im Dekanat Wiesloch konnte die Bruchsaler "Uptown Band" gewinnen, die den Abend musikalisch begleitete. Für den Koordinierungskreis um Carina Gottwald, Jugendreferentin des katholischen Dekanats Wiesloch, gingen mit der Abschlussfeier Monate intensiver Arbeit zu Ende. Vieles war zu planen, zu organisieren und auch während der Aktion konnten sich die jungen Erwachsenen nicht ausruhen: Sie besuchten die Projektgruppen, koordinierten Anfragen und "Hilferufe" und backten Pizza für die fleißigen Schaffer.

Am Ende der Aktion war Carina Gottwald erleichtert, froh und dankbar: "Es war unglaublich zu sehen, was die Jugendlichen alles bewegt haben. Wir hatten Glück mit dem Wetter und es ist niemand ernsthaft verletzt worden." Vor allem aber: "Wir haben so viel Gutes erfahren, von Spendern, Leuten, die uns verpflegt und die angepackt haben, und von Firmen, die uns Material zur Verfügung gestellt haben. Ohne sie wären diese 72 Stunden so nicht möglich gewesen."