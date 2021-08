Von Sophia Stoye

Wiesloch. In der Weinstadt ist er als "Dieter der Einzige" bekannt – und will es auch bleiben. Vor 25 Jahren, 1996, endete Dieter Degreifs Amtszeit als Weinkönig des Kurpfälzischen Winzerfests. Bis heute ist er der einzige Mann in diesem Amt gewesen. "Der Weinkönig sollte etwas Einmaliges bleiben", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Eine Reise in die Vergangenheit:

Dieter Degreif war schon immer ein richtiger Wieslocher. Allerdings arbeitete der heute 84-Jährige in Nußloch, als Grund- und Hauptschullehrer. Seine Lieblingsfächer waren Mathe und Kochen, vielleicht kam dadurch die Liebe zum Wein auf. "Die Heimat spielt dabei aber auch sicher eine Rolle", erklärt er. In seiner Freizeit rezitierte Degreif gerne verschiedene Gedichte – darunter zahlreiche von Schiller und Goethe. "Irgendwann kam dann die Idee, über Wein zu rezitieren", so der 84-Jährige. Mit der Zeit sprach er auch bei Weinproben, "das war so ein Renner, dass das weiterging".

Weinhoheit Dieter Degreif Wieslocher Winzerfest - Fotogalerie













1994, als Degreif 57 Jahre alt war, waren die Wieslocher Weinfreunde verzweifelt: Das bis heute traditionsreiche Winzerfest sollte ohne Weinhoheit bleiben. Denn in der gesamten Region fand sich keine Frau, die das Amt der Weinkönigin übernehmen wollte. Schon im Jahr zuvor hatte es statt drei Weinhoheiten nur eine gegeben. Die RNZ veröffentlichte damals eine Glosse von Irmgard Mittenzwey, in der die Mitarbeiterin anregte, es doch mal mit einem Weinkönig zu versuchen. Nach einer munteren Abwägung potenzieller Bewerber fiel ihre Wahl schließlich auf Degreif.

"Ich habe den Artikel im Bus auf dem Weg nach Südtirol gelesen und schallend gelacht", erinnert er sich. Lange wartete Degreif nicht, noch im Urlaub schrieb er eine Postkarte an den damaligen Oberbürgermeister Gustav Bylow, in der er sich um das Amt bewarb. "Wer mit mir Spaß macht, muss mit meinem Ernst rechnen", erzählt der 84-Jährige schmunzelnd und ergänzt: "Wenn mich Wiesloch ruft, bin ich bereit."

Noch bevor die eigentliche Arbeit als Weinkönig losging, war die größte Schwierigkeit, die passende Kleidung zu finden, so Degreif. Alles Mögliche habe er probiert, am Ende wurde es eine Tracht aus dem Schwarzwälder Glottertal und ein rundes Cappy, bestickt mit Weinlaub und Weintrauben – keine Krone. "Ich wollte Bürgerkönig sein", erklärt der 84-Jährige. Deshalb ist er beim Festzug auch gelaufen statt in der Kutsche zu sitzen.

Seine Aufgaben waren im Grunde genommen die gleichen wie die seiner Vorgängerinnen: Allen voran stand der Repräsentationsauftrag. Und dem ging er nicht nur in der Umgebung nach. Auch außerhalb der Region tauchte Degreif in der Presse auf. Unter anderem berichteten die Siegener Zeitung oder die Abendzeitung München über ihn. Letztere freute sich vor allem darüber, dass er nun auch das Bier ins Weinzelt des Winzerfests gebracht habe.

Das sorgte auch schon für den ein oder anderen blöden Kommentar, erzählt Degreif im Gespräch mit der RNZ. Aber im Großen und Ganzen sei er Ernst genommen worden. "Bis heute werde ich noch darauf angesprochen – auch von Jüngeren", so der 84-Jährige.

Schwierigkeiten gab es vor allem, wenn in der Eisweinhalle beim Winzerfest die falsche Musik gelaufen sei, schildert Degreif. "Das ist dann alles auf mir abgeladen worden." Die schönen, positiven Gespräche sind dem abgedankten Weinkönig aber noch bis heute im Gedächtnis geblieben.

Von 1994 bis 1996 blieb Degreif im Amt, obwohl nur ein Jahr in dieser Position üblich ist. Ende seiner ersten Saison jedoch sei er gefragt worden, ob er noch ein weiteres Jahr Weinkönig sein wolle. Und darauf folgte noch ein Jahr. "Aber ich bin nicht Dieter der Ewige", sagt Degreif, deshalb hörte er nach drei Jahren als Weinhoheit auf. Bis dahin habe es auch wieder genug Bewerberinnen gegeben. "Ich wollte nur ein Stellvertreter sein, bis die Damen merken, was sie da verpassen", erklärt er.

Noch in den Jahren nach seiner Amtszeit pflegte Degreif den Kontakt mit seinen Nachfolgerinnen und lud sie mal ins Restaurant oder ins Theater ein. "Bis es zu viele waren und es zu teuer wurde", scherzt er.

Die Liebe zum Wein jedenfalls hat bis heute gehalten. Noch immer sitzt der 84-Jährige bei gutem Wetter abends vor seinem Haus in der Fußgängerzone und beendet den Tag mit einem "Viertele". Die Tradition hat sich schon so verfestigt, dass er inzwischen sogar eine eigene Tischnummer vom Eiscafé gegenüber bekommen hat.