Wiesloch. (rnz) Aufgrund der äußerst hochsommerlichen Wetterprognosen für kommende Woche und auf vielfachen Wunsch der Besucher verlängert das "WieTalBad" kurzfristig die Saison. Das teilte die Stadt Wiesloch am heutigen Mittwoch mit. Noch bis Mitte der kommenden Woche ist das Freibad geöffnet, der letzte Öffnungstag ist dann Mittwoch, 19. September.

Damit muss auch der angekündigte Hundeschwimmtag verschoben werden: auf Donnerstag, 20. September, 13 bis 18 Uhr. In dieser Zeit können sich alle vierbeinigen Schwimmer in den Becken austoben, die Frauchen oder Herrchen müssen derweil am Beckenrand warten. Hierfür wird kein Eintritt verlangt, wer möchte, kann aber für das Tom-Tatze-Tierheim spenden.