Auf dem Bruchweg in Richtung Horrenberger Wald: Tourguide Thomas Stang vor den beiden 150 Jahre alten Douglasien, die über 100 Meter hoch sind. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Rund um Wiesloch-Walldorf. Sanfte Hügel, Streuobstwiesen, mediterrane Weinhänge und waldreiche Höhen machen die immer noch ein wenig vergessene Region Kraichgau zu einem echten Geheimtipp – zumal es hier sogar für Einheimische noch viel zu entdecken gibt. Natur und Kultur, Wein und Genuss, Wandern und Radfahren, Wellness und Gesundheit liegen nahe beieinander. Jetzt in der Ferien- und Urlaubszeit, wo uns der Sonnenschein gute Laune beschert, heißt es raus in die Natur und die Sommertage genießen, den Corona-Blues vergessen.

Dabei sind Fahrrad oder E-Bike eine echte Alternative, wie Thomas Stang aus Rauenberg weiß. Der 56-jährige gelernte Druckermeister absolviert im Moment über das Landratsamt eine Ausbildung zum Radguide Rhein-Neckar und nimmt die RNZ-Leser mit auf eine wunderschöne, abwechslungsreiche, rund 35 Kilometer lange Tour durch den Vorderkraichgau. Start der Rundfahrt "Auf den Spuren des Dachsenfranz" ist der Bauhof Wiesloch, direkt am Fahrradweg nach Dielheim. Dort gibt es genügend Parkplätze, um das Auto abzustellen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, mit der S-Bahn aus der Metropolregion anzureisen und direkt auf den Sattel umzusteigen.

Ihn trifft man nicht immer an der Höhle an: Salvatore Coniglio, der gerne in die Rolle des Dachsenfranz schlüpft. Foto: Pfeifer

Die Tour führt zunächst über die sieben Kilometer lange "Entenmörder-Strecke" über Diehlheim am alten Bahnhof vorbei, weiter über Wiesen und Felder, direkt am Leimbach entlang in Richtung Horrenberg. Über eine leichte Steigung erreicht man die kleine, verträumte Ortschaft Unterhof, wo der Weg bis hoch zur Schutzhütte der Naturfreunde Krebsbachaue führt. Hier hat man bei klarer Sicht einen wunderbaren Blick auf die Pfälzer Berge, den vorderen, kleinen Odenwald mit dem Königsstuhl und den Steinsberg, auch als "Kompass des Kraichgaus" bekannt. Diese markante Stelle ist Teil des Nordsee-Bodensee-Gotthard-Mittelmeer-Wanderwegs, der wiederum dem Europäischen Fernwanderweg E1, der vom Nordkap bis nach Salerno führt, angeschlossen ist.

Über einen landwirtschaftlichen Weg mit Wiesen und Feldern und einem Waldstück geht es weiter über Oberhof nach Schatthausen, entlang des Oberen Salzlackenweges bis nach Meckesheim. Nussbäume und Streuobstwiesen mit verschiedenartigen, duftenden Kräutern säumen den unbefestigten Weg in Richtung Horrenberger Wald auf dem sogenannten Bruchweg. In der Sommerhitze wird der kühle Wald für Wanderer und Radler als sehr angenehm empfunden und schon nach zwei Kilometern wartet mit den Douglasien, zwei 150 Jahre alte Bäumen mit einer Höhe von über 100 Metern, ein weiteres Highlight auf die Radler.

Eine gute Kondition braucht man schon auf der Radtour zur Dachsenfranzhöhle. Foto: Hans-Joachim Of

Über den gut beschilderten Tannengartenweg führt die mittelschwere Tour, für die man ein gute Grundkondition haben sollte, über zwei schöne Serpentinen hoch zur aufwendig gestalteten Kälbererhütte mit ausreichend Platz für eine kleine Trink- oder Vesperpause. Schautafeln und Bilder informieren Naturliebhaber über Flora und Fauna. Bergab geht es weiter bis zur nahen, urigen und frei zugänglichen Dachsenfranzhöhle mit der geheimnisvollen Geschichte des Francesco Regali. Dieser war mit seinen zwei Hunden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf der Flucht aus Italien über Österreich, Bayern und Württemberg in den Wäldern zwischen Weinheim und Sinsheim unterwegs, lebte im Einklang mit der Natur und bezog in seiner "unterirdischen Sommervilla" vier oder fünf Jahrzehnte lang Quartier. Die Einheimischen Gustav Zahn und Siegfried Beckschebe hatten das Areal zwischen Horrenberg und Diehlheim 2009 aufwendig rekonstruiert und mit Infotafeln für die Besucher transparent gemacht.

Seit 2004 gibt es zudem einen "Dachsenfranz-Wanderweg". Über den Roten Rainweg und den Hubweg geht es weiter in Richtung Zuzenhausen, wo man je nach Zeit und Lust die Dachsenfranz-Brauerei (vormals "Adler Bräu") in der Hoffenheimer Straße besuchen kann. Mit Voranmeldung (Telefon 06226/92070) und mindestens zehn Personen kann man an einer vom Chef des Hauses geführten Besichtigung mit Verkostung teilnehmen. Nach einer Stärkung geht es zurück auf die Horrenberger Straße, vorbei am Trainingszentrum des Kraichgauer Bundesligisten TSG Hoffenheim über Wiesen und Felder Richtung Horrenberg auf dem gut ausgebauten Fahrradweg am Leimbach entlang zum Ausgangspunkt Wiesloch zurück.

Foto: Hans-Joachim Of

Fazit: Die vielfältigen Highlights lassen sich wunderbar kombinieren zu einem individuellen Programm für einen schönen Ferien- oder Urlaubstag. Thomas Stang wird die beschriebene Tour für interessierte Biker im Rahmen des Sommerprogramms der Volkshochschule Südliche Bergstraße Wiesloch am Donnerstag, 27. August, anbieten. Infos über Telefon 06222/92960.

Gut ausgeschilderte Strecke: rund 35 Kilometer; bergauf 390 Meter, bergab 400 Meter.

Asphalt: rund 23 Kilometer

naturbelassen: 1,8 Kilometer

Straße: 2,1 Kilometer

Kiesweg: 7,2 Kilometer

Zeit: zwischen zwei und fünf Stunden (Pausen oder Einkehr). Mittelschwere und abwechslungsreiche Mountainbike- und Tourenbiketour. Gute Grundkondition nötig.