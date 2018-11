Am Donnerstag wird die neue dreispurige Fahrbahn der A 6 zwischen der Autobahnbrücke bei Tairnbach und der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg für den Verkehr freigegeben. Foto: ViA6West

Wiesloch/Sinsheim. (rnz) Der erste Meilenstein zum sechsstreifigen Ausbau der A 6 durch den privaten Autobahnbetreiber ViA6West ist geschafft: Ein knapp sechs Kilometer langes Teilstück der wichtigen Ost-West-Verbindung zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg ist in Fahrtrichtung Mannheim fertig und kann damit freigegeben werden. Ab Donnerstag, 15. November, rollen die Fahrzeuge auf der ausgebauten Strecke in Richtung Mannheim auf drei Fahrstreifen. Auf Höhe der Autobahnbrücke bei Tairnbach wird in der Nacht zum Donnerstag der Verkehr nach rechts auf die neue dreistreifige Fahrbahn verschwenkt.

Mehr Platz für den Verkehr in Fahrtrichtung Sinsheim gibt es dem Unternehmen zufolge ebenfalls noch dieses Jahr: Nach Abschluss verschiedener Arbeiten stehen dann auf dem Teilstück ebenfalls drei Fahrstreifen zur Verfügung - allerdings auf der alten Trasse. Diese wird nach der Bundesgartenschau Heilbronn ab Oktober 2019 komplett ausgebaut und soll planmäßig Ende 2020 fertig sein.

Begonnen hatten die aufwendigen Baumaßnahmen zum sechsstreifigen Ausbau der A 6 im Frühjahr 2017 mit den Rodungsarbeiten entlang der ursprünglichen Trasse. Diese stammt noch aus den Jahren 1964 bis 1968, als die A 6 von Mannheim nach Heilbronn auf einer Gesamtlänge von 78 Kilometern als sogenannte Nordverbindung realisiert wurde. Die neue 5,9 Kilometer lange Richtungsfahrbahn Mannheim hat eine durchgehende Gesamtbreite von 14,50 Metern einschließlich Standstreifen und bietet damit deutlich mehr Platz für den Verkehr als vorher: Der Lkw-Fahrstreifen ist 3,75 Meter breit, die beiden Pkw-Fahrstreifen jeweils 3,50 Meter.

Auch die A 6-Anrainer profitieren: Entlang des jetzt fertiggestellten Streckenabschnitts sorgen dem Unternehmen zufolge Lärmschutzwände auf einer Länge von 2460 Metern für deutlich weniger Verkehrslärm - zusammen mit dem "offenporigen Asphalt" (OPA), umgangssprachlich besser bekannt als Flüsterasphalt, der zu einer zusätzlichen Geräuschreduzierung beitragen soll. Der Spezialasphalt sei auf einer Länge von 3500 Metern in Höhe von Balzfeld und Dielheim eingebaut.

Werden beim Asphaltbau größere Gesteinskörner und gleichzeitig weniger Bitumen verwendet, entstehen kleine Hohlräume zwischen den Steinen. Diese schlucken den Schall der Fahrgeräusche - daher Flüsterasphalt. Für das menschliche Gehör verringere sich die empfundene Lautstärke so deutlich, erläutert das Unternehmen. Wenn es regne, nehme der Flüsterasphalt auch noch Wasser auf, das am Fahrbahnrand abfließen könne. Das verhindere große Gischtfahnen hinter den Reifen und verringere die Gefahr von Aquaplaning.

Der zweite große Bauabschnitt mit einer Gesamtlänge von 4860 Meter soll bis Ende 2020 in Betrieb gehen - dann rollt der Verkehr zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in beiden Richtungen auf sechs Fahrstreifen.