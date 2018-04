Wiesloch. (GW) Das Wieslocher Weinfestival im Palatin war auch in seiner 17. Auflage ein Erfolg für alle Beteiligten. 16 Aussteller, ein paar weniger als in den Vorjahren, das Palatin als Gastronomiebetrieb selbst und ein sehenswertes Rahmenprogramm sorgten für gut gelaunte Gäste. Erster Höhepunkt: die Krönung der neuen Bereichsprinzessinnen für die Anbaubereiche Badische Bergstraße und den Kraichgau, die vom Geschäftsführer des Badischen Weinbauverbandes Peter Wohlfarth (Freiburg) und der amtierenden Badischen Weinkönigin Franziska Aatz vorgenommen wurde. Bevor sie in ihr Amt eingeführt werden konnten, galt es jedoch, Abschied zu nehmen: Würdigende Worte für die geleistete Arbeit im letzten Jahr fand Franziska Aatz für die scheidenden Hoheiten Rebecca Grieb (Wiesloch) und Katrin Hartmann aus Weinheim. "Ihr seid die besten Repräsentanten für euren Anbaubereich gewesen und habt die Region hervorragend präsentiert", erklärte sie.

Mit Spannung wurde dann die Bekanntgabe der Wahl der beiden neuen Bereichsprinzessinnen erwartet. Diese wurden einen Tag zuvor im Palatin vom einem Fachgremium gewählt. Für die nächsten zwölf Monate wird der Bereich Badische Bergstraße, zu dem auch Wiesloch gehört, von der Schriesheimerin Vanessa Baumann vertreten. Für den Bereich Kraichgau fiel das Votum der Fachjury auf Simona Maier aus Mühlhausen. Die transsexuelle Winzerin hat vor Jahren noch als Simon Maier den Bundeswettbewerb als bester Nachwuchswinzer gewonnen und seitdem nicht nur Erfahrungen im eigenen Weinbaubetrieb gemacht, sondern auch bei Spitzenwinzern in der Region. Sowohl Simona Maier wie auch Vanessa Baumann bekamen von Franziska Aatz die Krone überreicht.

Mit Freude vernahm Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger die Nachricht. "Damit stellen wir mit der Kurpfälzer Weinkönigin Patrizia I. sowie der Kurpfälzer Weinprinzessin Mona jetzt auch mit Simona I. eine weitere Würdenträgerin für den Weinbau", so Spanberger stolz. Von Peter Wohlfarth wurde die Krönungszeremonie auch dazu benutzt, Palatin-Geschäftsführer Klaus Michael Schindlmeier mit der silbernen Ehrennadel des Badischen Weinbauverbandes für sein jahrelanges Engagement für den badischen Wein auszuzeichnen.

Im Anschluss eröffnete Schindlmeier dann offiziell das 17. Wieslocher Weinfestival als einen "Tag der Winzer sowie der Weinfreunde". Wieslochs erster Bürgermeister Ludwig Sauer, der auch für den verhinderten Schirmherrn Landrat Stefan Dallinger sprach, hob die Bedeutung des Weinbaus in der Region hervor: "Die Winzer aus und rund um Wiesloch haben köstliche Tropfen in ihren Kellern. Für die Besucher ist es daher die ideale Gelegenheit, um die heimischen Weine zu verkosten."

Und was gab es in diesem Jahr Neues im Palatin? Die 16 Weinbaubetriebe hatten aus ihren Kellern nur die besten Tropfen mitgebracht. Bis auf wenige Ausnahmen gab es im Weißweinbereich den aktuellen Jahrgang 2017 zu verproben. Hier waren vor allem die weißen Pinots nachgefragt. So sah es auch Roland Spindler aus Baiertal: "Hier wird einem immer ein schöner Einblick in die Welt der weißen Burgunder geboten. Wir kommen regelmäßig hierher, um zu verkosten, was der letzte Jahrgang zu bieten hat."

Traditionell stark vertreten waren in diesem Jahr auch wieder die AuxerroisWeine. Hauptsächlich aus dem Kraichgau stammten die Gewächse, die sich ebenso wie die Rosé-Weine einer regen Nachfrage erfreuten. Im Rotweinbereich zeichnete sich der Trend der letzten Jahre weg vom Spätburgunder hin zu anderen roten Sorten oder Cuvées weiter ab. Lemberger Weine waren hier ebenso gefragt wie der St. Laurent. Nicht fehlen durften die prickelnden Winzersekte und Seccos, die zunehmend beliebter werden.

So konnten im gut besuchten Palatin den ganzen Tag über die köstlichen Tropfen aus der Region verkostet werden, während in der Wieslocher Innenstadt der verkaufsoffene Sonntag lockte. Ergänzt wurde das Angebot im Palatin durch ein großes Speiseangebot und die Kunstaustellung "Wein & Mohn" von Ursula Wahl-Hepp.