Wiesloch. (hds) Man fühlte sich an den Roman von Erich Kästner "Das fliegende Klassenzimmer" erinnert, als am gestrigen Dienstag zu früher Stunde die ersten Module für den Neubau der Wieslocher Gemeinschaftsschule vom Himmel schwebten. Insgesamt 90 dieser Elemente werden in den kommenden Tagen angeliefert und bis März auf das Fundament aufgestellt. In einem weiteren Bauabschnitt kommen dann nochmals 80 dieser rund 13 Tonnen schweren Bauteile, die bereits mit Fenstern und Türen vormontiert sind, auf die Baustelle. "Wenn alles glatt läuft, und so sieht es derzeit aus, kann die Gemeinschaftsschule im September 2020 rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres ihre Pforten öffnen", so Anja Dahner vom Hoch- und Tiefbauamt der Stadt Wiesloch vor Ort.

Bereits in der Nacht waren acht Schwertransporter in Halle an der Saale, dem Produktionsstandort des ausführenden Unternehmens, gestartet, um nach etwa achtstündiger Fahrt zunächst auf dem Freigelände hinter der Eissporthalle zu parken. Von dort ging es zu der nur wenige hundert Meter entfernten Baustelle. Ein großer Kran hob dann die Elemente von den Ladeflächen, um in filigraner Feinjustierung die Module, die immerhin eine Länge von etwas mehr als zwölf Metern haben, aufzustellen. Die Höhe der künftigen Klassenzimmer beträgt etwa 3,70 Meter, die jetzt angelieferten Teile sind 3,50 breit.

Am großen Kran wurden gestern die ersten Module für die künftige Gemeinschaftsschule in Wiesloch auf die bereits fertige Bodenplatte gehoben. Die Stadt hofft, dass die neue Schule im September 2020 ihre Pforten öffnen kann.

Es handelt sich dabei um eine Stahlkonstruktion, die Außenwände bestehen aus einem Gipsfaserbaustoff, im Innenbereich ist die entsprechende Dämmung angebracht und außen wird noch eine Fassade vorgehängt. "Wir haben darauf geachtet, dass alle geltenden Vorschriften in Sachen Dämmung sowie die baurechtlichen Bestimmungen eingehalten wurden", informierte Dahner. Zwar sei, wie sie betonte, die farbliche Gestaltung noch nicht endgültig entschieden, jedoch habe man die Vorstellung, den Gebäudekomplex außen in verschiedenen Grautönen zu gestalten.

Nach dem derzeitigen Stand und sollte die Witterung mitspielen, wird der Neubau der Gemeinschaftsschule, für den knapp 19 Millionen Euro veranschlagt sind, im Zeitplan bleiben. Nach dem Aufbau der Module geht es an den Innenausbau. So wird unter anderem die Gebäudetechnik installiert sowie die EDV-Ausstattung umgesetzt.

Neben der Gemeinschaftsschule wird es auch an der Bertha-Benz-Realschule mit den Sanierungsarbeiten weitergehen. Der neue, gemeinsam mit der Gemeinschaftsschule zu nutzende Fachklassentrakt soll im September dieses Jahres fertig sein, das komplette Projekt an der Realschule wird nach derzeitigem Stand Ende 2022 abgeschlossen sein.

"Wir werden uns darum bemühen, viele anstehende Arbeiten während der Ferien umzusetzen", hatte Rüdiger Schwalb vor einigen Tagen in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt berichtet. "Wir stoßen sowohl bei der Schulleitung, den Lehrern und auch bei den Schülern der Realschule auf vollstes Verständnis für die eine oder andere Beeinträchtigung, da wir nicht alle Arbeiten in den Ferien erledigen können", freute sich Schwalb.