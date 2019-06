Am Tag der offenen Gärten und Höfe konnten die Wieslocher Feldbahnfreunde schon einen Vorgeschmack auf die neue Schienenstrecke im Leimbachpark bieten. Aber erst am Fahrtag am 23. Juni wird sie offiziell eröffnet. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun. Fotos: Pfeifer/Lerche

Wiesloch. (seb) Drei aufwendige Projekte haben das Feldbahn- und Industriemuseum in Wiesloch über den vergangenen Herbst und Winter beschäftigt: die Restauration einer weiteren Lok, der Bau eines Depots mit Werkstatt und allen voran die Erschließung des Leimbachparks mit Schienen, Highlight und Aushängeschild des Vereins. Darüber gaben der Vereinsvorsitzende Martin Schmidt aus Wiesloch, technischer Vorstand Franz Stier (Rauenberg) und Kassier Henrik Gollnick (Walldorf) Auskunft.

Die Strecke aus dem Industriegebiet In den Weinäckern heraus, an der Landratsamt-Außenstelle vorbei und hin zum neu angelegten Areal nahe dem Bahnhof Wiesloch-Walldorf, das im Zug von Hochwasserschutz- und Renaturierungsmaßnahmen entstand, wurde am "Tag der offenen Gärten und Höfe" bereits vorgestellt. Sie durfte damals aber noch nicht befahren werden, weil letzte Prüfungen und das Plazet vom TÜV noch ausstanden.

Die offizielle Eröffnung ist daher für den "Sommerfahrtag" geplant am Sonntag, 23. Juni. Von 10 bis 17 Uhr ist im und um den Lokschuppen aus dem Jahr 1905 viel geboten. Die Besucher erwartet natürlich der Fahrbetrieb in von den kleinen Loks gezogenen Garnituren, darüber hinaus gibt es Präsentationen des Industriebetriebs im Wiesloch von einst in einer Schautongrube mit Feldbahn und Baggern, Führungen übers gesamte Museumsareal für Kinder und Erwachsene, die "Befahrung" des Schaustollens und natürlich ist fürs leibliche Wohl gesorgt.

Erfreut und dankbar ist das Feldbahnmuseum für das regelmäßig positive Echo aus dem Wieslocher Rathaus. Die Stadt habe den Verein von jeher bei seinen Vorhaben unterstützt. Sie wisse zu schätzen, dass das Museum der Öffentlichkeit zur Verfügung stehe, so Franz Stier, dass Kindergärten und Schulen regelmäßig zu Gast seien, Firmen oder Vereine Feste veranstalten könnten und "alle zwei bis drei Wochen hier etwas los ist". Und der diesjährige Frühlingsfahrtag Anfang Mai habe gezeigt, wie groß das Interesse am Feldbahnmuseum sei, von den Großeltern, die sich noch erinnern, über die Enkel, für die die Fahrt mit den kleinen Loks ein Abenteuer ist, bis zu Kennern und Sammlern aus ganz Deutschland. "Da haben wir die Kapazitätsgrenze erreicht", so Stier, man benötige dringend einen zweiten Personenzug für weitere 36 bis 40 Fahrgäste.

Das Areal des Leimbachparks war schon immer ein Wunschziel für die Feldbahner und ihre Schienen: Nahe am Bahnhof, an viel frequentierten Straßen und Wegen, sind die neuen Gleise nun sehr publikumswirksam. Sie dorthin zu verlegen, war aber gar nicht einfach, erinnert sich Martin Schmidt, weil sie vier Mal über Straßen und Wege hinwegführen, das Museum aber kein Vorrecht wie etwa die Bahn hat. "Wir sind mit unseren Loks Verkehrsteilnehmer wie jeder andere auch", so Schmidt, "wir müssen uns einfügen." Bei Fahrbetrieb muss also immer ein Vereinsmitglied mit Fahnen auf die Loks aufmerksam machen und Autofahrer oder Radler darum bitten, für sie zu warten.

Der Park hat selbst historischen Charakter, das macht ihn zusätzlich interessant fürs Museum. Am Rand des Geländes wurde vor über einhundert Jahren das erste Elektrizitätswerk Wieslochs errichtet, das die Energie für die erste große Fabrik in Wiesloch erzeugte, die Tonwarenindustrie Wiesloch, von der der Lokschuppen des Feldbahnmuseums stammt. Auf rund 280 Metern neuer Gleise können die Loks nun in den Park einfahren, Ausweichgleis und Gleisschleife bilden den Endpunkt der Museumsbahn.

Von praktisch nichts über wenige hundert bis derzeit zwei Kilometer ist die Gesamtlänge des Schienennetzes seit Museumsgründung 2001 gewachsen, wie das Vorstandsteam berichtet. 24 Loks hat man inzwischen in Besitz - wobei nur acht betriebsfähig sind und beispielsweise Personengarnituren oder Loren ziehen können. Maschinen, Geräte und Zubehör sind praktisch allesamt gebraucht, stammen aus alten Firmenbeständen, aus Steinbrüchen, Sägewerken oder Tongruben, von befreundeten Vereinen oder privaten Sammlern. "Wir haben sehr viele Gönner", so Schmidt, und natürlich werde "möglichst alles wiederverwertet", das wüssten die Spender zu schätzen.

Eine lange in der Werkstatt versteckte Feldbahnlokomotive konnte der Verein nach langer Pause wieder präsentieren: Die sogenannte "Blaue Lok", ein 80-jähriger Diesel-Oldtimer, wurde nach einer fünfjährigen Hauptuntersuchung zur Saisoneröffnung wieder in Betrieb genommen. Ziel des Vereins ist, über jede Wintersaison hinweg eine Lok zu restaurieren.

All das nicht genutzte Material will gelagert werden, doch neben dem Lokschuppen, der dafür eigentlich zu schade ist, standen bis vor gut zwei Jahren nur Container, Zelte und behelfsmäßige Unterstellmöglichkeiten zur Verfügung. Jetzt aber hat das neue Depot des Museums Gestalt angenommen, bis auf die Fassade, Gleisanschluss und einige Kleinigkeiten ist es fertig - nach fünf Jahren der Planungen und der harten Arbeit.

Die Initialzündung hatte die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung beim Wettbewerb "Heimatmuseum hat Zukunft" des Regierungspräsidiums Karlsruhe gegeben, die in die Restaurierung einer Lok investiert wurde. Das damit frei gewordene Geld floss ins Depot, das um zwei Übersee-Container herumgebaut wurde und 13 auf 13 Meter misst. Überwiegend entsteht das Gebäude in Eigenleistung, drinnen sind auch Werkstatträume, in denen beispielsweise Motoren überholt oder sogar Räder gedreht werden können, damit sie wieder rund laufen.

Für die verschiedenen historischen Bagger des Museums und andere Gerätschaften, die vom Rost bedroht sind, werden noch Lagermöglichkeiten oder Unterstände benötigt, aber man könne eben nur "einen Schritt nach dem andern gehen", so Schmidt. Dazu wäre weitere Unterstützung hilfreich, so Henrik Gollnick: "Jeder ist willkommen, mit anzupacken oder auch Mitglied zu werden", und wer mit den Maschinen selbst nicht so viel am Hut habe, könne Landschaftspfleger werden oder sich anderweitig einbringen.

Angesichts immer neuer Entdeckungen, Ideen und Gelegenheiten stellt Martin Schmidt mit einem erwartungsfrohen Lächeln fest: "Wir sind nie fertig." Das nächste "Riesenprojekt", das sich der Verein vorgenommen hat, ist die Rettung einer Stahlbrücke an der früheren Schienentrasse über den Waldangelbach, zwischen dem Gewerbegebiet Lempenseite und dem ehemaligen Wellpappen-Gelände. Die sei mindestens 120 Jahre alt, schätzt Franz Stier, vielleicht sogar älter. Erhalten will man die Brücke auf jeden Fall, wie genau sie sie in den Museumsbetrieb integrieren, ist aber noch offen.

Die Feldbahner freuen sich auch auf den weiteren Ausbau des Leimbachs im Zug des Hochwasserschutzes, wenn bisher nicht nutzbare, überwucherte Flächen geräumt werden, der Bach mäandert, das Museum damit quasi besser sichtbar und über den geplanten neuen Radweg auch besser erreichbar wird. "Mit einem neuen Zugang wird das Museum an Attraktivität gewinnen", so Franz Stier.

Info: Der nächste Fahrtag im Feldbahnmuseum ist am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 17 Uhr (Gewerbegebiet In den Weinäckern, gegenüber Rewe-Lager). Näheres im Internet unter www.feldbahnmuseum-wiesloch.de