Wiesloch/Dielheim. (rö) Starke Sturmböen, heftiger Regen, teilweise sogar Hagel: Das Gewitter am Dienstagmorgen hatte es in sich. Nachdem in ersten Meldungen noch von mehreren entwurzelten Bäumen die Rede war, entpuppten sich die Schäden aber zum Glück als weniger schlimm.

So war nach Auskunft von Marco Friz, stellvertretender Abteilungskommandant der Wieslocher Feuerwehr, zwar im "Neuen Sträßel" in Richtung Frauenweiler ein Baum auf die Straße gestürzt (auf Höhe der Zufahrt ins Gewerbegebiet), dieser konnte aber von der Abteilung Frauenweiler rasch wieder entfernt werden. Deshalb konnten die Wieslocher Kameraden kurz vor 10 Uhr ihren gerade begonnenen Einsatz wieder abbrechen.

Bereits um 9.37 Uhr wurde die Feuerwehr Dielheim alarmiert: Laut Kommandant Günter Miksch hieß es, auf der Straße nach Horrenberg seien mehrere Bäume umgefallen. Tatsächlich lagen auf der Straße dann aber nur Äste, um die sich die Straßenmeisterei kümmerte. Einen umgestürzten Baum gab es auf dem Horrenberger Waldspielplatz, er landete auf dem Dach der dortigen Grillhütte. Die Feuerwehr sperrte das Areal weiträumig ab und übergab es an den Bauhof der Gemeinde.