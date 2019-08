Walldorf (RNZ). Am morgigen Donnerstag wird im Laufe des Tages die zweite Bauphase an der sogenannten „Monsterkreuzung“ in Walldorf eingerichtet: Der Verkehr wird dafür auf die neu asphaltierten Abschnitte umgelegt, damit danach die noch nicht sanierten Bereiche erneuert werden können. Dies teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. An den derzeitigen Fahrbeziehungen und Umleitungsstrecken ändere sich nichts, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Arbeiten liegen demnach im Zeitplan, auf den neu asphaltierten Abschnitten werden bereits die Markierungen angebracht.

Um den Verkehrsfluss noch weiter zu optimieren, wird im Zuge der zweiten Bauphase von der B 291 aus Richtung Süden kommend die Linksabbiegerspur in die Carl-Zeiss-Straße (Richtung IKEA) ab morgen, Donnerstag, probehalber wieder für die Verkehrsteilnehmer geöffnet. Die Verkehrsteilnehmer können dann wieder wie gewohnt in die Carl-Zeiss-Straße Richtung IKEA abbiegen.

Die Linksabbiegerspur war im Zuge des ersten Bauabschnittes gesperrt worden, da zu befürchten war, dass der kleine Kreisverkehr in der Josef-Reiert-Straße/Carl-Zeiss-Straße den baustellenbedingten Mehrverkehr nicht aufnehmen würde. Dies hätte größere Rückstauungen im angrenzenden Straßennetz zur Folge gehabt.

In den vergangenen Wochen wurde jedoch beobachtet, dass viele Verkehrsteilnehmer, trotz gesperrter Linksabbiegerspur, diese regelwidrig mit einer 180-Grad Wendung umfahren, wodurch es zu Aufstauungen der Geradeausspur auf der B 291 kam. Um den Verkehrsfluss hier zu verbessern, wird diese Spur nun für die Verkehrsteilnehmer probehalber geöffnet und in den darauffolgenden Tagen die Verkehrssituation in diesem Bereich genauer beobachtet. Sollte der Kreisverkehr an der Josef-Reiert-Straße/Carl-Zeiss-Straße den Mehrverkehr nicht aufnehmen können und es dadurch zu Verkehrsproblemen kommen, müsste die Linksabbiegerspur für den Rest der Bauzeit erneut gesperrt werden, so das Regierungspräsidium.

Die detaillierte Verkehrsführung sowie die Umleitungsstrecken sind auf der Projektseite des Regierungspräsidiums eingestellt: www.rp-karlsruhe.de/Beteiligungsportal/Verkehr/Aktuelle Baumaßnahmen / B 291. Für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen bittet das Regierungspräsidium Karlsruhe die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.