Das ZDF-Format "Volle Kanne" berichtete am Mittwoch über die Wieslocher Ska-Band "The Busters". Foto: Screenshot

Wiesloch. (rl) "The Busters" ist Deutschlands älteste Ska-Band und kommt aus Wiesloch. Auf ihrer aktuellen "One for all"-Tour hat das ZDF die seit 1987 aktive Band verfolgt. Ein Reporter des Formats "Volle Kanne" war auf dem Konzert in Düsseldorf und wollte wissen, was die Fans seit nunmehr fast 33 Jahren noch immer so fasziniert.

Den Beitrag können Sie entweder unten eingebettet sehen oder hier über diesen Link zur ZDF-Mediathek sehen. Neben dem Beitrag gibt es noch ein 20-minütiges Interview. (Beide Beiträge sind bis zum 22. Januar 2021 online zu sehen.)

Live in der Region ist die Band am 7. Februar 2020 im Heidelberger Karlstorbahnhof zu erleben. Karten für das Konzert gibt es hier im RNZ-Ticketshop.