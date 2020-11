Auf einem Areal zwischen Ringstraße und Küferstraße in Wiesloch, in der Nähe vom Palatin, entstehen zurzeit zwölf Eigentumswohnungen, Räumlichkeiten für Büros unterschiedlicher Dienstleister und Arztpraxen. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Seit einigen Wochen werden an der Ringstraße in Wiesloch umfangreiche Arbeiten durchgeführt. Dort, in der Nähe des Palatins, sind insgesamt zwölf Eigentumswohnungen geplant, außerdem Räumlichkeiten für Büros unterschiedlicher Dienstleister und Arztpraxen.

"Wir werden Anfang 2022 den Komplex erstellt haben", teilte Fabian Schäfer von "Dombrowski Massivhaus" mit. Für das Projekt, das sich wegen der schwierigen Bodenbeschaffenheit verzögert hatte, wurde eigens eine Gesellschaft gegründet – die "Ringstraße Wiesloch GmbH & Co. KG". Mit der Bezeichnung "vis-à-vis" will man auf die aus Sicht der Bauträger exponierte Wohnlage hinweisen, da alle wichtigen Einkaufsmöglichkeiten und die Nähe zur Innenstadt vorhanden seien.

Es entstehen Eigentumswohnungen in Größen zwischen 68 und 146 Quadratmeter, fast alle sind bereits jetzt verkauft, war zu erfahren. An der Ringstraße selbst werden die Büroräume und Arztpraxen angesiedelt sein, im hinteren Bereich, Richtung Küferstraße, die eigentlichen Wohnungen. Zwei ehemals als Wohngebäude genutzte Anwesen seien zuvor abgerissen worden, da, so der Bauträger, die alte Substanz nicht mehr erhaltungswürdig gewesen sei. Die neue Wohnanlage wird städtebaulich als ein Bindeglied zwischen der Randbebauung an der Ringstraße und der Quartiersbebauung zum Neubaugebiet in der Küferstraße aus den neunziger Jahren betrachtet.

Die Bebauung in der Küferstraße sieht mit den zwölf Wohnungen ein reines Wohngebäude vor. Zwischen den beiden geplanten Gebäuden wird es einen privaten Innenhof geben, der als Garten und Grünfläche angelegt werden soll. Hier sind unter anderem ein Kinderspielplatz und ein oberirdischer Fahrradabstellplatz vorgesehen. Das Grundstück mit einer Nord-Süd-Ausrichtung soll mit einer durchgängig angelegten Tiefgarage (die Zufahrt erfolgt von der Ringstraße) ausgestattet werden, in der später insgesamt 30 Stellplätze untergebracht sein werden.