Wiesloch. (hds) Bei den Investitionen wird die Weinstadt in den kommenden Jahren auf die Bremse treten müssen. Wie Kämmerin Petra Hoß in der jüngsten Gemeinderatssitzung im Ausblick auf potenzielle künftige Maßnahmen und Projekte berichtete, lässt es die finanzielle Lage der Stadt nicht zu, beispielsweise mittelfristig den Bau einer neuen Sporthalle zu realisieren.

"Wir müssten für die Halle nach derzeitigen Kostenschätzungen etwa acht Millionen Euro aufbringen. Dies würde im Ergebnishaushalt zu einer weiteren Belastung in Höhe von jährlich 250.000 Euro (Zinsen und Abschreibungen) führen." Wie Petra Hoß weiter ausführte, würden sich die Darlehen um 15 Prozent erhöhen und jährlich weitere 150.000 Euro an Tilgungen verursachen.

Noch gravierender würde sich, so die Kämmerin, eine Generalsanierung des Ottheinrich-Gymnasiums auswirken. 17,5 Millionen Euro würden dafür anfallen mit der Folge, dass weitere 450.000 Euro an Zinsen und Abschreibungen entstünden und für die Tilgungen etwa 280.000 Euro gezahlt werden müssten. "Die Aufnahme beider Großmaßnahmen (Sporthalle und Gymnasium) würde zu einer Mehrbelastung des Ergebnishaushalts von insgesamt 700.000 Euro führen. Zudem würde sich der Darlehensstand um insgesamt 43 Prozent erhöhen", rechnete Hoß vor.

Bei den Haushaltsberatungen habe man im Hause geprüft, ob Streichungen an verschiedenen Stellen ausreichen würden, um zumindest eine der Maßnahmen umsetzen zu können. "Unter dem Strich kam dabei heraus: Wir könnten in den kommenden drei Jahren etwa 6,2 Millionen Euro herausnehmen." Sie nannte dabei unter anderem geplante Sanierungsarbeiten im und am Rathaus.

All dies werde jedoch nicht ausreichen, um die genannten Großprojekte tatsächlich verwirklichen zu können. "Wir müssten auf lange Sicht unseren finanziellen Spielraum weiter einschränken und zudem die Schuldenlast weiter erhöhen", bilanzierte sie. Oberbürgermeister Dirk Elkemann ergänzte: "Unsere Finanzen dürfen nicht aus dem Ruder laufen".

Zumindest gab es für das Ottheinrich-Gymnasium dennoch einen Silberstreifen am Horizont. So beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig auf Vorschlag der CDU, einen Antrag zur Förderung für eine zumindest teilweise Sanierung der Schule zu stellen. Nach dem derzeitigen Stand, so die Verwaltung, könnte zunächst eine Erneuerung der kompletten Heizungsanlage, eine Dacherneuerung, teilweise neue Fenster und die Sanierung der Toilettenanlagen geplant werden. Nach aktuellem Stand kann mit Fördermitteln in Höhe von bis zu fünf Millionen Euro gerechnet werden. Der bei der Stadt verbleibende Betrag werde sich dann auf 2,7 Millionen Euro belaufen, im Idealfall - also bei höchstmöglichen Zuschüssen - wären es gar nur 500.000 Euro.

Hoß präsentierte noch einen Ausblick auf die Eckwerte des Ergebnishaushalts für das kommende Jahr. Insgesamt fallen rund 55 Millionen Euro an Erträgen an, nach Abzug aller Aufwendungen verbleibt ein Überschuss von rund 580.000 Euro. Dies wird sich allerdings in den kommenden Jahren entscheidend verändern. Wie die Kämmerin berichtete, wird man bereits 2021 von einem Fehlbetrag von 470.000 Euro auszugehen haben, und dieser werde bis 2023 auf etwa 940.000 Euro anwachsen. Beim Finanzhaushalt stehen für 2020 angemeldete Investitionen in Höhe von knapp 21 Millionen Euro auf der Liste, dafür müssten insgesamt 17 Millionen Euro an Krediten aufgenommen werden.

Beim Blick auf die Steuereinnahmen sind für die Grundsteuern A und B für 2020 etwas mehr als 5,3 Millionen Euro eingeplant, eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Gewerbesteuer geht die Kämmerin von einem Rückgang auf 13,5 Millionen Euro aus (2018 waren es 17,5 Millionen Euro).