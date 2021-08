Von Aylin Yildiz

Wiesloch. Mit einem zufriedenen Grinsen hängt ein Helfer ein frisch bedrucktes Plakat auf die Trockenleine. Es verkündet in großen, rot gedruckten Buchstaben: "Klimagerechtigkeit". Dieses und weitere Plakate konnten vor Kurzem im "Wieslocher Wohnzimmer", nahe dem Rathaus, bewundert und mitgestaltet werden.

Die Aktion zum Thema "Wählen ist wichtig" wurde vom Jugendforum der Partnerschaft für Demokratie organisiert und in Kooperation mit Referenten der Kinder- und Jugendkunstschule Wiesloch realisiert. Zwischen 14 und 17 Uhr konnten Interessierte vorbeikommen und an der frischen Luft Kreativität und Engagement für Demokratie auf Papier bringen. Mit Pinseln, Farbe, Filzstiften und Druckvorlagen wurden demokratische Werte auf vorgefertigte Din-A3-Plakate geschrieben.

Den Mitorganisatoren Leonard Grünberg (links) und Henrik Wieditz ist es wichtig, anderen Jugendlichen zu zeigen, warum wählen so wichtig ist. Foto: Stoye

Aus allen Ergebnissen wird eine Auswahl von drei bis fünf Plakaten getroffen, die später vervielfältigt, nachhaltig gedruckt und in Din-A1-Größe in Wiesloch und Umgebung aufgehängt werden. Zwischen 80 und 100 Plakate sollen zukünftig in der Region hängen und zeigen, was die eigene Wahlstimme beeinflussen kann.

Mitorganisator und Sozialarbeiter im IB–Jugendzentrum, Jindro Stehlik, erklärt, dass die Plakataktion für die "Wahrnahme der demokratischen Rechte" werben soll – parteiunabhängig. Man solle sehen können, dass die Plakate selbst gestaltet seien, dass also jeder mit der eigenen Stimme etwas verändern könne, ergänzt der 21-jährige Veranstalter Leonard Grünberg. Für Jugendliche, die kurz vor dem Wahlalter stehen, sei wichtig zu wissen, für welche Werte ihre eigene Stimme stehen kann. Im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl werden die Plakate aber auch für bereits Wahlberechtigte eine wichtige Erinnerung sein, welche Wirkung das Kreuz auf dem Papier haben kann.

Auf den Plakaten findet man unterschiedlichste Werte, darunter beispielsweise "Freiheit" und "Entschlossenheit gegen Rechts". Für den 16-jährigen Jugendgemeinderat und Mitinitiator des Aktionstages Henrik Wieditz ist dieser Tag "eine Möglichkeit, die Wahlbeteiligung und die Wahl zu beeinflussen, obwohl wir noch nicht selbst wählen dürfen". Dass Jugendliche Einfluss nehmen können, findet er wichtig: "Wir finden, wir sollten gehört werden", und gerade solche Aktionen wie diese, seien ein sichtbares Sprachrohr für diejenigen, die noch nicht aktiv wählen könnten, so Wieditz. Leo Grünberg stellt klar: "Allein wenn sich schon eine Person Gedanken macht, bringt die Aktion etwas."

Eingeladen waren Interessierte jeden Alters. Auch die Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD) und Jürgen Kretz (Grüne) statteten der Veranstaltung einen spontanen Besuch ab.

"Das Beste, was noch passieren kann, sind Eltern, die mit ihren Kindern kommen", so könne man den Kindern auf spaßige Weise die demokratischen Werte direkt näher bringen, schilderte Jindro Stehlik.

Die Förderung von Demokratie und Vielfalt ist der Leitsatz des Jugendforums und der Partnerschaft für Demokratie, der durch Aktionstage wie diesen gelebt wird. Gemeinsam engagieren sich Vereine oder Kirchen und Zivilpersonen. Dieses Engagement wird gefördert vom Bundesprogramm "Demokratie leben". Genauso auch diese Aktion, die inklusive Material und Organisation etwa 2000 Euro kostete und aus einem Fonds des Jugendforums finanziert wird.

Trotz der coronabedingten Umständen sind bereits Anfang des Tages bis zu 15 individuelle Plakate entstanden. Demnächst werden ein paar davon zeitgleich mit den parteilichen Wahlplakaten in der Umgebung zu sehen sein und Alt und Jung daran erinnern, wofür die eigene Stimme stehen kann.