Von Sophia Stoye

Wiesloch. Im Frühjahr wurde in der Arztpraxis von Dr. Gerhard Veits und seinem Kollegen Dr. Daniel Wenning noch kein einziges Kind positiv auf das Coronavirus getestet – das hat sich inzwischen geändert. Warum das so ist und was Dr. Veits beobachtet, erklärt der Kinderarzt im RNZ-Interview.

Herr Veits, welche Beobachtungen haben Sie in in den letzten Wochen gemacht – vor allem im Vergleich zum ersten Lockdown ?

Während der ersten Corona-Welle war Wiesloch fast eine Insel der Glückseligen: Es gab im Frühjahr sehr wenige Erkrankungsfälle oder positiv Getestete. Das hat sich jetzt geändert: Seit Mitte/Ende Oktober gibt es vermehrt Krankheitsaktivität, die in den letzten Wochen rasant zugenommen hat: Sie ist innerhalb von drei Wochen von unter 10 auf über 40, über 50 und diese Woche wahrscheinlich auf fast 60 angestiegen – allein die Stadt Wiesloch. Im Umland ist es ähnlich. Das sind Zahlen, die einen alarmieren müssen.

Kinderarzt Dr. Gerhard Veits. Foto: Pfeifer

Wie äußern sich diese Beobachtungen in Ihrer Kinderarztpraxis?

Wir sehen – im Gegensatz zum Frühjahr – jetzt positiv getestete und auch erkrankte Kinder. Wir machen inzwischen fünf bis 15 Abstriche pro Tag, die meisten sind negativ, aber in der letzten Woche hatte ich alleine fünf positive Tests. Wie gesagt, im Frühjahr hatten wir keinen einzigen. Das Gute ist, es erkranken vor allem Cluster. Es ist keine diffuse Verbreitung, sondern es sind Infektionen in Familienverbänden. Die Infektionsübertragung kommt momentan vor allem aus der Erwachsenenwelt. Der Übergang in den Gruppen selbst, also wenn es jetzt in einer Kindergartengruppe oder Schulklasse ein positives Kind gibt, ist viel seltener.

Wie lässt es sich erklären, dass die Infektionen vor allem über Erwachsene an die Kinder geraten? Im Kindergarten halten sie beim Spielen auch nicht sonderlich viel Abstand...

Wir meinen zum einen zu wissen, dass Kinder nicht so anfällig für Coronaviren sind.Weiterhin scheinen sie in bestimmten Phasen eine nicht so hohe Viruslast aufzuweisen. Es gibt große Untersuchungen aus der ersten Welle, die zeigen, dass Kinder keine Infektionstreiber sind – anders als beispielsweise bei der Influenza.

Ist es dann aus ärztlicher Sicht in Ordnung, wenn sich die eigenen Kinder momentan mit ihren Freundinnen und Freunden treffen?

Momentan setzt die große Politik – meines Erachtens völlig zurecht – Prioritäten: Die Wirtschaft soll trotz dieses "Wellenbrecher-Shutdowns" so wenig wie möglich eingeschränkt werden, Schulen und Kindergärten sollen offen bleiben. Wer das bejaht, muss in allen anderen Bereichen runterfahren. Auch in den Bereichen, in denen es einem auf den ersten Blick nicht logisch erscheint oder es nicht gerecht ist. Deswegen ist für mich jede Begegnung, die nicht zustande kommt, im Moment die beste Begegnung – auch im Kinderbereich.

Woran liegt es, dass die Zahl der infizierten Kinder während der zweiten Welle derartig angestiegen ist?

Man muss sich überlegen, wer im Frühjahr die Infektion nach Deutschland gebracht hat: Da kamen einerseits die Ischgl-Skifahrer – das waren in der Regel keine Familien mit Kindern – und es gab einzelne Hotspots, die zum Beispiel an Karneval entstanden sind. Da waren vor allem Familien mit Kindern außen vor. Inzwischen ist die Situation ganz anders: Im September brachten Reiserückkehrer das Virus mit, jetzt verbreitet es sich unter der jungen Bevölkerung, die sich irgendwo locker trifft oder Partys feiert. Wir sind nicht mehr in einer Erkrankungswelle des mittleren und höheren Alters, sondern wir sind jetzt in einer deutlich jüngeren – da hängen auch Kinder dran.

Wie äußert sich eine Covid-19-Infektion bei Kindern – im Gegensatz zu Erwachsenen?

Kinder sind häufig nicht auffällig. Der klassische Fall ist: Ein Elternteil ist erkrankt, wird abgestrichen und ist positiv, die Familie wird mituntersucht, die Kinder sind auch positiv, haben aber nichts: keinen Husten, kein Schnupfen, keinerlei Symptomatik.

Haben Sie schwere Verläufe bei Kindern beobachten können?

Nein, Kinder machen das im Allgemeinen völlig harmlos durch. Sie haben höchstens Husten und Schnupfen.

Wie kann man seine Kinder schützen, wenn man selbst als Elternteil mit dem Coronavirus infiziert ist?

Das Coronavirus ist heimtückisch und auch nicht vergleichbar mit der Grippe oder gar einem grippalen Infekt. Wenn ich mich heute anstecke, dann braucht es fünf Tage, bis die Erkrankung bei mir ausbricht. In den beiden Tagen davor bin ich aber schon infektiös und das sind die ansteckendsten Tage. Wenn ich also der erste Infizierte in der Familie bin, dann stecke ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit die anderen Familienmitglieder an. In der Situation kann ich die eigenen Kinder nicht schützen. Wenn ich natürlich weiß, dass ich Kontaktperson und möglicherweise infiziert gewesen bin, dann sind häusliche Quarantäne und sich vom Rest der Familie Absondern probate Mittel.

Merken Sie, dass sich die derzeitigen Kontaktbeschränkungen auch auf die Infektionszahlen bei Ihnen in der Praxis auswirken?

Nein, dafür ist es noch zu früh. Wir müssen Minimum zwei Wochen, besser drei Wochen abwarten, bis wir die Effekte des Shutdowns sehen. Ich selbst sehe in der Praxis diese Woche keine Veränderung zur Vorwoche.

Sie haben jetzt die gesamte Woche über Ihr Personal erstmals mit Schnelltests getestet, wie funktioniert das?

Das ist ein kleines Set, das man nicht kühlen muss und einfach so aufheben kann. Der Schnelltest besteht aus einem Watteträger, mit dem man etwas Sekret entnimmt – entweder aus der hinteren Nase oder durch den Mund. Das kommt in eine Lösung und dann auf einen Objektträger. Dort zieht es ein Papier nach oben, in dem verschiedene Reagenzien eingebaut sind. Diese lösen eine Antigen-Antikörperreaktion aus und zwei Balken werden angezeigt: Einen Kontrollbalken und einen zweiten, der nur bei einem positiven Test angezeigt wird. Nach 15 Minuten hat man schon ein Ergebnis. Außerdem ist der Schnelltest sehr zuverlässig und viel kostengünstiger als der bisher übliche PCR-Test.

Wie sehen Sie den angekündigten Impfstoffen entgegen?

Die ersten zwei Impfstoffe, die veröffentlicht wurden, sind zumindest von dem, was sie an Wirksamkeit vermuten lassen, sehr vielversprechend. Die Herausforderung besteht aber darin, dass wir in kurzer Zeit eine große Menge an Menschen impfen müssen. Man kann nicht einfach einen Hausbesuch machen, man muss den Impfstoff ja bei Minus 70 Grad kühlen. Das kann keine Arztpraxis gewährleisten, das muss in Impfzentren erfolgen – und jetzt merkt man, was für eine Logistik dahinter steckt. Das muss gut organisiert sein, da müssen Profis dabei sein. Das kann man nicht allein mit der Bundeswehr und ein paar Medizinstudenten aufziehen.

Würden die Kinder als letztes geimpft werden?

Zum Teil. Wir haben auch Risikokinder, die werden sicher genauso frühzeitig geimpft wie ältere Menschen oder welche mit Vorerkrankungen. Ansonsten glaube ich, dass die Kinder gemeinsam mit der normalen Bevölkerung geimpft werden können.