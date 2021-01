Wiesloch. (stoy) Anfang Dezember kam in Wiesloch die Frage auf, wer dafür verantwortlich ist, in der Fußgängerzone (Obere und Untere Hauptstraße) den Schnee zu räumen und zur Vorbeugung von Glatteis zu streuen. Eigentlich machen das seit Jahren Anlieger und Stadt gemeinsam, beim Schneefall im Dezember blieb allerdings der Großteil der Fußgängerzone glatt.

Laut der entsprechenden Satzung der Stadt Wiesloch gelten die Obere und Untere Hauptstraße zwar als Gehweg, allerdings müssen Anlieger nur bis auf 1,5 Meter Breite ab Grundstücksgrenze räumen. Wer darüber hinaus dafür verantwortlich ist, wird in der Satzung der Stadt nicht explizit geregelt.

"Die Gemeinde ist für Räumen und Streuen für alle Bereiche der Fußgängerzone zuständig, für die nicht durch ihre Satzung die Straßenanlieger verantwortlich sind", erklärte eine Pressesprecherin des Regierungspräsidium Karlsruhe auf RNZ-Anfrage. Das sei im baden-württembergischen Straßengesetz so festgelegt worden und ergebe sich aus der Rangordnung der Normen von Gesetz und Satzung. "Die Satzung steht unter dem Gesetz und kann nur regeln, was das Gesetz erlaubt. Damit gilt für den Rest der Wieslocher Fußgängerzone automatisch das Gesetz", so die Pressesprecherin weiter. Somit sei die Stadt ab 1,5 Metern Breite für die Räumung und Streuung auf der Oberen und Unteren Hauptstraße verantwortlich, auch wenn es nicht explizit in der Satzung stehe.

Beim Schneefall im Dezember konnten die beiden Straßen nicht geräumt werden, weil das städtische Fahrzeug, das normalerweise zur Räumung der Fußgängerzone verwendet wird, ausfiel.