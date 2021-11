Zahlreiche Menschen standen bei einer Impfaktion im Wieslocher Palatin im Juni dieses Jahres schon einmal für ihr Vakzin an. Damals waren es noch ausschließlich Erstimpfungen, die vergeben wurden. Das wird sich bei der Aktion am 4. Dezember ändern. Foto: Jan Pfeifer

Von Sophia Stoye

Wiesloch. Die Arztpraxen werden mit Anfragen überschüttet, Corona-Impftermine gibt es teilweise erst ab März, während die Fallzahlen immer weiter steigen. Deshalb bietet das Team um den Wieslocher Kinderarzt Gerhard Veits am Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 13 Uhr eine Impfaktion im Palatin für alle Menschen ab zwölf Jahren an. Insgesamt werden sieben Ärzteteams gemeinsam mit Gerhard Veits impfen.

Im RNZ-Interview erklärt der Kinderarzt unter anderem, wie sich Ungeimpfte auch noch nach mehreren Monaten, in denen eine Impfung für den Großteil der Menschen möglich ist, überzeugen lassen und wodurch die Fallzahlen wieder sinken könnten.

Seit Beginn der Pandemie ist Gerhard Veits als Impfarzt in der Region aktiv. Foto: Pfeifer

Herr Veits, die Infektionszahlen in Wiesloch sind so hoch wie nie. Wie bewerten Sie die Situation?

Wir sind in Wiesloch jetzt bei mehr als 100 Neuerkrankungen pro Tag und sind damit in einer Größenordnung, wo die Situation auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern außer Kontrolle gerät. Weiter hoch dürfen wir auf keinen Fall kommen. Die Fallzahlen sind extrem, auch in unserer Region.

Haben Sie sich deshalb dazu entschieden, die Impfaktion am 4. Dezember im Palatin zu organisieren?

Ja. Wie wir ja aus Israel sehen, ist vor allem die Booster-Impfung jetzt ein probates Mittel, um die Dauer dieser vierten Welle zu begrenzen. Deswegen bieten wir einen solchen großen freien Impftermin im Palatin an. Wir sind in der Praxis, wo wir auch impfen, bis zum Anschlag ausgebucht, sodass so eine Zusatzaktion einfach nottut.

Seit Monaten versuchen Sie bereits, die Ungeimpften zu einer Impfung zu bewegen. Lassen die sich überhaupt noch überzeugen?

Ich mache die Erfahrung, dass der allgemeine Druck, der durch die verschärften Maßnahmen entsteht, aber auch das Bewusstsein, das jetzt für die Schwere der Erkrankung aufkommt, den einen oder anderen dazu bewegt, sich doch impfen zu lassen. Wir haben momentan eine Durchimpfungsrate an die 70 Prozent: Zehn Prozent sind kleine Kinder, die wir noch nicht impfen können. Es sind nur wenige Prozent wirklich Impfgegner, die wir nicht erreichen. Der Rest ist immer noch der Meinung, dass es ihn nicht betrifft, nimmt das nicht so Ernst oder ist zu faul. Und ich glaube an die kommen wir ran.

Hintergrund Die Wieslocher Impfaktion findet am Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 13 Uhr im Foyer des Palatins statt. Insgesamt sind sieben Impfteams und 15 freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligt: Wie die Veranstalter mitteilen, werden Auffrischimpfungen mit dem Vakzin von Moderna durchgeführt. Davon profitieren alle Menschen, deren zweite Impfung [+] Lesen Sie mehr Die Wieslocher Impfaktion findet am Samstag, 4. Dezember, von 9 bis 13 Uhr im Foyer des Palatins statt. Insgesamt sind sieben Impfteams und 15 freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligt: Wie die Veranstalter mitteilen, werden Auffrischimpfungen mit dem Vakzin von Moderna durchgeführt. Davon profitieren alle Menschen, deren zweite Impfung fünf oder mehr Monate zurückliegt, besonders ältere Menschen. Personen, die mit dem Impfstoff von "Johnson&Johnson" geimpft wurden, sollen unverzüglich nachgeimpft werden. Auffrischimpfungen werden bevorzugt mit dem Impfstoff von Moderna durchgeführt. Egal welcher Impfstoff vorher geimpft wurde, erzielt dies den höchsten Schutz. Gerade zweimal Biontech-Geimpfte profitieren davon, erklärt Veits. Es stehen 600 Dosen Moderna zur Verfügung. Kindern ab zwölf Jahren und Erwachsene unter 30 Jahren werden mit Biontech geimpft. Davon stehen 200 Dosen zur Verfügung. Kinder unter 18 Jahren können nicht "geboostert" werden. Für sie liegt keine Empfehlung vor. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Versichertenkarte, Impfausweis und die ausgefüllte Einwilligungserklärung müssen mitgebracht werden. Download des Formulars übe unter kinderaerzte-wiesloch.de.

[-] Weniger anzeigen

Und wie?

In bestimmten Problembereichen, wie in Seniorenheimen, biete ich Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, die sich nicht impfen lassen. Das ist die eine Strategie. Außerdem spreche ich fast jedes Elternpaar in der Praxis darauf an – egal, warum sie mir das Kind zeigen. Also direkte Überzeugungsarbeit.

Es stecken sich immer mehr Geimpfte auch mit dem Coronavirus an. Schützt die Impfung dann überhaupt?

Die Impfungen schützen nach der zweiten Spritze – und besonders nach dem Booster – sehr gut. Ich kann mich als Geimpfter nur selten anstecken, erkranke sehr leicht und habe nur selten schwere Verläufe, wenn ich keine Vorerkrankungen habe. Und ich bin dann für meine Umwelt erheblich weniger ansteckend, als wenn ich ungeimpft bin. Dazu treten Durchbruchsinfektionen erst auf, wenn meine Impfung schon länger zurückliegt.

Wie lange muss das sein?

Das haben wir etwas falsch eingeschätzt: Wir haben gehofft, dass der Impfstoff gut sechs Monate oder noch länger hält. Und jetzt sehen wir, dass er eigentlich nach vier oder fünf Monaten abblasst. Insofern ist es dringlich, dass wir jetzt ordentlich auffrischen. Wir sehen es ja an den Heimen, die sehr früh durchgeimpft und jetzt schon geboostert sind: Dort gibt es zwar Ausbrüche, aber die schweren Verläufe mit vielen Todesfällen haben wir nicht mehr.

Haben sich schon viele Jugendliche bei Ihnen impfen lassen?

Ja, Wiesloch und Umgebung ist in der Hinsicht, finde ich, sehr gut geimpft: ich schätze etwa 65 Prozent dieser Altersgruppe. Das ist deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt, da sind wir noch unter 50 Prozent. Aber es kommen nur noch wenige nach.

Glauben Sie, dass die ungeimpften Jugendlichen die gleichen Beweggründe wie die Erwachsenen haben?

Meine Erfahrung ist, dass die Jugendlichen eher zur Impfung neigen und die Bedenkenträger eher die Eltern sind.

Fragen viele Eltern nach der Kinderimpfung gegen Covid-19?

Ja, wir haben eine große Nachfrage. Der Kinder-Impfstoff ist gerade zugelassen worden, es fehlt noch die Stellungnahme der Ständigen Impfkommission. Auch haben wir noch keinen Impfstoff, eine erste Lieferung ist uns für die Woche vor Weihnachten in Aussicht gestellt worden. Daher vergeben wir auch keine Termine.

Was muss Ihrer Meinung nach passieren, damit die Zahlen in den nächsten Monaten wieder runter gehen?

Nur zu impfen, wird nicht ausreichen, wir brauchen wieder starke Kontaktbeschränkungen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass wir sensible Einrichtungen unbedingt mit einer Impfpflicht belegen müssen. Also zum Beispiel Altenheime, Krankenhäuser, die ganzen medizinischen Einrichtungen, aber auch Schulen und Kindergärten, die ja offen bleiben sollen.