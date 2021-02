Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Der Bebauungsplan für den geplanten "Digital Campus und Service Port" auf dem Gelände der Heidelberger Druckmaschinen AG (HDM) am Standort Wiesloch-Walldorf kann aufgestellt werden. Dies beschlossen mehrheitlich die Mitglieder des Gemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung. HDM hatte vor einigen Wochen verkündet, mit dem Unternehmen VGP einen Kaufvertrag über eine Fläche von etwa 130.000 Quadratmetern abgeschlossen zu haben. Das Areal wird aufgrund der Umstrukturierung nicht mehr für eigene Aktivitäten benötigt. Der Investor will den erworbenen Bereich in einen Industrie- und Gewerbepark umwandeln und bereits in diesem Jahr mit den ersten Baumaßnahmen beginnen.

Wie Harald Schneider, der Leiter des Fachbereichs "Bauen, Technik und Umwelt" berichtete, sei Ziel des Bebauungsplanverfahrens, die erforderlichen Rahmenbedingungen und städtebaulichen Zielsetzungen zu schaffen. Er bezeichnete das Projekt als "riesengroße Chance für die Stadt" und stellte die geplante Konzeption vor. Die von HDM veräußerten Bereiche unterteilen sich in die Bereiche "Service Port mit Logistik" im Südosten und den "Digital Campus" als Büro- und Technologiequartier im Nordwesten des Geländes. "Für den Campus ist vorgesehen, hauptsächlich Produktion anzusiedeln, ergänzt durch Forschungs-, Lager- und Serviceflächen", informierte Schneider. Zudem ist in den Planungen enthalten, dort ein kleines Fitness- und Wellnesszentrum einzurichten sowie kleinere Einzelhandelsgeschäfte anzusiedeln, die ausschließlich die dort Beschäftigten versorgen könnten. "Ein wichtiger Punkt ist zudem die Verkehrsfrage", so Schneider.

Man wolle die Anbindung der in Frage kommenden Flächen an die bestehende oder geplante Verkehrsinfrastruktur Richtung Süden über die Straße "Im unteren Wald" sowie Richtung Norden über die L723 und den Gutenbergring besprechen und in die Planungen mit aufnehmen. Hinzu komme, Planungsrecht für eine Fuß- und Radwegeverbindung zwischen dem Bahnhof Wiesloch-Walldorf und der Gemarkungsgrenze nach St. Leon-Rot im Bereich der Straße "Im unteren Wald" zu schaffen. "Wichtig ist uns auch, die planungsrechtlichen Grundlagen für eine Dachbegrünung der Gebäude in beiden Bereichen sicherzustellen", ergänzte Schneider. Auch die energetischen Standards sollen, wie vom Gemeinderat für die Stadtentwicklung beschlossen, eingehalten werden.

Seitens der SPD-Fraktion drängte Klaus Rothenhöfer darauf, in das Konzept auch den Gleisanschluss mit aufzunehmen. "Der Erhalt sollte gesichert sein." Derzeit wird dieser bereits zweimal in der Woche von den Heidelberger Druckmaschinen für den Gütertransport genutzt. Stefan Seewöster von der Fraktionsgemeinschaft WGF und AWL begrüßte das geplante Vorgehen und lobte die Investoren, "das jetzt anzugehen". Von Gerhard Veits, dem Fraktionschef der Grünen, wurden Bedenken speziell für den Bereich "Service und Logistik" geäußert. Was dort konkret geplant sei, bliebe unklar. Alles erscheine doch etwas "nebulös". Er befürchtet eine starke Zunahme des Verkehrs.

Jan van Geet, der Vorstandsvorsitzende vom Investor VGP, versprach in der Sitzung dazu: "Es wird kein reines Logistikzentrum entstehen." Vielmehr werde man sich auf kleinere Produktionseinheiten fokussieren. "Wir gehen derzeit von einer Bewegung von maximal 300 Lastwagen pro Tag für den gesamten Bereich aus", kündigte van Geet an. Seitens der Grünen wurden daraufhin verschiedene Anträge eingebracht, die alle keine Mehrheit erhielten. So wollte Veits, dass dort kein "verkehrsintensives" Logistikunternehmen hinkomme, zudem forderte er für seine Fraktion die Erarbeitung einer Treibhausbilanz und die Verlegung vieler Transportaktivitäten auf die Schiene, verbunden mit der Reaktivierung des vorhandenen Industriegleises.

"Wir haben schon vor längerer Zeit den Service Port mit Logistik hier im Gemeinderat beschlossen und das Vorgehen richtet sich klar gegen die aktuelle Beschlusslage", so Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Dieser erhielt Unterstützung vom SPD-Politiker Klaus Rothenhöfer, der anmerkte, man könne nicht "mittendrin die Pferde wechseln".