Wiesloch. (RNZ) Seit Mitte März dieses Jahres war die Brücke "In den Weingärten" gesperrt. Diese führt in der Nähe des Bahnhofs Wiesloch/Walldorf über den Leimbach.

Nun sind die umfassenden Sanierungsarbeiten abgeschlossen und die Brücke ist wieder für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer frei passierbar. Die Kosten beliefen sich insgesamt auf etwa 250.000 Euro, 68.000 Euro wurden vom Land gefördert.

"Die Vollsperrung war für die ansässigen Gewerbetreibenden teils sehr schwierig", so Anja Dahner vom Tiefbauamt der Stadt Wiesloch, "aber all die Mühe und der Ärger haben sich gelohnt, die Arbeiten an der Brücke wurden sehr gut ausgeführt, wir sind sehr zufrieden". Ab Mitte April wurde auch die Straße "In den Weinäckern" von der Brücke bis zum Landratsamt saniert. Die Kosten hierbei belaufen sich auf etwa 300.000 Euro. "Auch diese Arbeiten gingen natürlich mit erheblichen Einschränkungen für die ansässigen Gewerbetreibenden einher, waren jedoch nicht vermeidbar", so Dahner in der Zusammenfassung.

Die großräumige Umleitungsbeschilderung sei leider oft missachtet worden, sodass es täglich zu Verkehrsproblemen kam.

"Unser Dank geht an alle Anlieger, die zum Großteil diese Maßnahme mitgetragen haben." Sehr zufrieden ist Dahner zudem, dass beide Projekte voll im Kostenrahmen geblieben sind.