Von Agnieszka Dorn

Wiesloch. Fahrradfahren ist gut für die Wirtschaft, kostet weniger wie das Fahren mit dem Auto und ist gesünder. Mit dem eingesparten Geld kann man in andere Dinge investieren. Zumindest sagen das die Planerinnen und Planer des Büros Verkehrsalternative Rad- und Fußverkehr (VAR+), die im Wieslocher Palatin ihr Radverkehrskonzept für die Weinstadt vorstellten. Damit kann nach Aussagen der Experten auch das hiesige Gewerbe unterstützt werden. Die Stadt Wiesloch veranstaltete die Bürgerinformationsveranstaltung. Um so viele Menschen wie möglich zu mobilisieren, um das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad in Wiesloch samt den Ortsteilen Frauenweiler, Baiertal und Schatthausen unterwegs zu sein, braucht es sichere und geeignete Fahrradwege. Das im Jahr 2000 gegründete Planungsbüro mit dem Sitz in Darmstadt ist auf Radverkehrskonzepte spezialisiert.

Die Stadt habe vor einigen Monate bereits eine Online-Befragung zur Fahrhäufigkeit, den Start- und Zielpunkten des Fahrradverkehrs und der Zufriedenheit mit der Fahrradinfrastruktur in Wiesloch durchgeführt, sagte Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Die Ergebnisse sind in den Entwurf des Radverkehrsnetzes eingeflossen, unter anderem gibt es Mängel beziehungsweise Optimierungsbedarf an verschiedenen Stellen beim Wechsel der Fahrbahn. Auch bei der Bürgerinformationsveranstaltung wurden zwei Arbeitsgruppen gebildet, die aufzeigten, welche Strecken optimiert werden müssten, um das Radfahren sicher und attraktiv zu machen. Der Abend wurde von Diplom Ingenieur Uwe Petry von "VAR+" geleitet.

Unterteilt wird ein Radverkehrskonzept generell unter anderem in Wege, die geringe Zeitverluste, beispielsweise auf dem Weg zu Arbeit, bringen und in sichere und attraktive Wege. Denn auch diese werden bei der Entscheidung, auf den Drahtesel umzusteigen, in Betracht gezogen.

Der alltägliche Fahrradfahrer fahre im Schnitt etwa 20 Stundenkilometer, berichtete Uwe Petry. Menschen, die hin und wieder zum Einkaufen mit dem Rad unterwegs seien oder Schüler würden im Schnitt etwa 15 Stundenkilometer fahren. Das Büro unterteilt dabei in Pendlerrouten (zügiges Fahren zur Arbeit/Bahnhof) und Basisrouten (Schule, Einkaufen).

Laut Uwe Petry sollten Pendlerrouten kontinuierliche Führungsformen haben und innerorts mit Piktogrammen und außerorts mit Leitlinien gekennzeichnet sein. Hingegen bei den Wegen zum Einkaufen oder in die Schule sollte die Radführung visualisiert werden und die Knotenpunkte sicher sein. Die Region habe ein gut ausgebautes Radwegenetz, das neben alltäglichen Wegen auch touristische beinhaltet wie der Badische Weinradweg, der auch durch Wiesloch führe oder die Leimbachroute. Das Büro hatte verschiedene Routen ausgearbeitet, die von Radfahrern oft genutzt werden, darunter die Pendlerroute Walldorf-Wiesloch-Baiertal-Schatthausen-Bahnhof/Mauer. Weiterhin werden die Wege Walldorf-Baiertal-Schulzentrum-Wiesloch oder auch Malschenberg/Rauenberg-Frauenweiler-Bahnhof-Schulzentrum-Nußloch oder zum Industriegebiet Walldorf-Heidelberger Druckmaschinen-Wiesloch-Dielheim sowie zum Bahnhof Wiesloch-Heidelberger Druckmaschinen-St.Leon-Rot-Industriegebiet Walldorf oft genutzt.

Die Arbeitsgruppen arbeiteten folgende Schwierigkeiten heraus, aus denen sich Optimierungen ableiten: Ein Problem für sichere Rad- und Gehwege in Wiesloch und den Ortsteilen sei das Parken von Fahrzeugen auf den Geh- und Radwegen. Je nachdem wie die Autos stehen, komme man weder mit dem Rollator, noch als Fußgänger und auch nicht mit dem Fahrrad vorbei. Das senke die Attraktivität, auf das Rad zu steigen.

Weiterhin soll es eine Anbindung zum Gewerbegebiet in Walldorf geben und generell eine sichere Anbindung von Wiesloch nach Walldorf. Zudem eine sichere Verbindung West am Bahnhof in der Walldorfer Straße. Optimiert werden müsste zudem der Fahrbahnbelag der Route Schatthausen-Baiertal.

Als eine Gefahr für Radfahrer sah die Arbeitsgruppe weiterhin den Hoschket-Kreisel zwischen der Walldorfer- und Schwetzinger Straße sowie Alte Heerstraße und Neues Sträßel an. Dort soll laut der Arbeitsgruppen die Sicherheit bei der Querung am Kreisel dringend nachgebessert werden.