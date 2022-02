An der Schillerschule müssen wegen undichter Stellen das Flachdach und die Glasfassade in Teilen saniert werden. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (hds) In den kommenden Wochen und Monaten stehen einige Umbau- und Sanierungsarbeiten an unterschiedlichen Objekten in der Weinstadt an. Wie Özlem Taskiran vom städtischen Hochbauamt in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt berichtete, steht das neue Feuerwehrhaus in Baiertal kurz vor der Fertigstellung. "Die baurechtliche Endabnahme ist vorgesehen, derzeit laufen noch einige Restarbeiten", berichtete sie.

Im Schulzentrum stehen ebenfalls weitere Maßnahmen an. Bereits im Vorjahr war der Campus zwischen der Esther-Bejarano-Gemeinschaftsschule und der Bertha-Benz-Realschule fertiggestellt worden, im Frühjahr soll im nördlichen Bereich nun mehr Grün angepflanzt werden. "Wir sind da in enger Absprache mit den beiden Schulen, um auch deren Ideen und Vorschläge mit in die Umsetzung mit einfließen zu lassen", erläuterte Özlem Taskiran. So ist unter anderem auch ein Kräutergarten in der Planung. Mehrkosten würden nicht entstehen.

Am Kulturhaus an der Gerbersruhstraße sind ebenfalls Renovierungs- und Sanierungsarbeiten angesagt. So steht auf dem Plan, die Fenster und Türen im dritten und vierten Stock der Ostfassade auszutauschen. Danach wird das Flachdach angegangen. Die dazu notwendigen Arbeiten sollen in der Ausschusssitzung im Mai vergeben werden. In Bereich der Fassaden wurden in den zurückliegenden Jahren bereits einige Verbesserungen vorgenommen. Seitens des Hochbauamts wurde nun vorgeschlagen, bei der Priorisierung die Flachdachsanierung einzuplanen.

Rund 80.000 Euro, so die Kalkulation, müssen für die Teilsanierung an der Glasfassade und dem Flachdach an der Schillerschule ausgegeben werden. "Da ist nicht mehr alles dicht", so Taskiran. Sollte die entsprechende Zustimmung im Mai in den Gremien erfolgen, könnte in den Sommerferien begonnen werden.