Wiesloch. (rnz) Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Tobias Link (49) ist vom Aufsichtsrat des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) zum Chefarzt der Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung berufen worden. Das teilt das PZN mit. Link ist bereits seit 1998, nur unterbrochen durch sein neurologisches Weiterbildungsjahr, am PZN tätig, zuletzt als Oberarzt und stellvertretender Chefarzt in einer der beiden allgemeinpsychiatrischen Kliniken. Er hat die Position zum 1. Januar 2020 von seiner Vorgängerin, Dr. Barbara Richter, übernommen.

Dr. Barbara Richter bleibt bis Ende 2020 Ärztliche Direktorin des PZN und geht dann in den Ruhestand. Foto: PZN

Die Ärztin für Psychiatrie ist seit 1986 am PZN beschäftigt. Sie leitete die Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung über 23 Jahre hinweg. Bis Ende 2020 ist sie dem PZN zufolge weiterhin als Ärztliche Direktorin im psychiatrischen Fachkrankenhaus tätig. Danach wird sie in den Ruhestand verabschiedet. Die Klinik für Suchttherapie und Entwöhnung ist eine von fünf Fachkliniken am PZN, das zur Gruppe der Zentren für Psychiatrie Baden-Württemberg gehört.

Mit besonderem Engagement will der neue Chefarzt Tobias Link der Mitteilung zufolge die weitere Vernetzung der Klinik mit anderen für Abhängigkeitserkrankte relevanten Beratungs- und Versorgungsanbietern vorantreiben. Auch der Ausbau von passgenauen Angeboten für spezifische Patientengruppen, wie etwa junge Erwachsene mit Amphetamin- und Cannabisabhängigkeit, sowie die Fortentwicklung der wohnortnahen ambulanten und teilstationären Versorgung seien ihm wichtig, heißt es weiter.