Vor 40 Jahren fand in Wiesloch der erste "Tag der Helfer" statt. Daran erinnert jetzt eine frisch gepflanzte Flatterulme am Eingang zum Stadtwingert. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Sie sind alle mit dabei, um zu zeigen, dass man sich im Notfall auf sie verlassen kann. Vor 40 Jahren wurde der "Tag der Helfer" aus der Taufe gehoben und somit können die Veranstalter am 1. und 2. Juni im und rund um das Feuerwehrhaus an der Baiertaler Straße in Wiesloch ein Jubiläum feiern. Mit dabei sind wieder das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser und natürlich die Freiwillige Feuerwehr der Weinstadt.

Aus dem "Tag der Helfer" sind seit Jahren deren zwei geworden. Los geht es am Samstag, 1. Juni, 14 Uhr. Vorführungen und Vorträge, unter anderem über Gefahren im Haushalt und den richtigen Umgang mit Rauchmeldern, stehen auf dem Programm und ab 20 Uhr treten in der Fahrzeughalle die "Annimels" zum Jubiläumskonzert auf. Am Sonntag, 2. Juni, geht es bereits um 10 Uhr los, gegen 18 Uhr ist dann Schluss. Es gibt Übungen und simulierte Unfälle zu sehen, über Notlagen, an denen Kinder beteiligt sind, wird aufgeklärt. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt. "Wir wollen unsere Arbeit präsentieren und einen Einblick in die verschiedenen Hilfsorganisationen geben", erläuterte Marco Friz, bei der Freiwilligen Feuerwehr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, in einem Pressegespräch bei Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Natürlich gehe es auch darum, Nachwuchs zu generieren. "Aber da sieht es bei uns eigentlich ganz gut aus", betonte Friz.

Vorab haben die Verantwortlichen der Wieslocher Hilfsorganisationen zusammen mit der Stadtverwaltung als Erinnerung an den Tag der Helfer am Eingang zum Stadtwingert eine junge Flatterulme gepflanzt, Baum des Jahres 2019. Wie Bürgermeister Ludwig Sauer in einer kurzen Ansprache verdeutlichte, soll der Baum vor allen Dingen eine Würdigung für die Arbeit der Ehrenamtlichen von Deutschem Roten Kreuz, Feuerwehr, Maltesern und Technischem Hilfswerk sein.

Besonders dankte der Bürgermeister dem Ideengeber der Pflanzung, Rainer Kircher. Wie der Ehrenkommandant der Feuerwehr Wiesloch betonte, "soll der Baum daran erinnern, dass aus etwas Jungem und Verletzlichem etwas Nachhaltiges und Stolzes erwachsen kann. Gemeinsam mit euch Gründern haben wir im Jahr 1979 den Grundstein für eine erfolgreiche und enge Zusammenarbeit gelegt, darauf können wir bis heute stolz sein", fasste Rainer Kircher zusammen.