Wiesloch. (red) Sturmtief Eberhard bescherte Wieslochs Feuerwehren einen arbeitsreichen Sonntagnachmittag und -abend mit zahlreichen Einsätzen. Allein die Abteilung Wiesloch musste ihren Angaben zufolge sechs Mal ausrücken, drei Einsätze fanden im Bereich der Kernstadt statt, je ein Einsatz führte die Abteilung Wiesloch nach Baiertal und Dielheim, bei einem weiteren Einsatz handelte es sich um einen Fehlalarm.

Nachdem in Teilen des Landkreises schon ab dem Mittag Sturmschäden aufgetreten waren, kam es für die Abteilungsfeuerwehr Wiesloch kurz nach 17 Uhr zu den ersten Einsätzen. Zunächst führte ein Sturmschaden die Kräfte nach Dielheim. Die örtliche Feuerwehr hatte aus Wiesloch die Drehleiter nachgefordert, um lose Dachteile der Schule zu befestigen. Während die Mannschaft der Drehleiter noch im Nachbarort beschäftigt war, folgten die ersten Einsätze auf Wieslocher Gemarkung. Im Bereich der Straße "In den Weinäckern" hatten Böen der Feuerwehr zufolge einen Zaun auf die Straße gedrückt, der entfernt und gesichert werden musste. Ebenso "zugeschlagen" hatte das Unwetter bei einem Betrieb im Bögnerweg. Dort mussten Abdeckungsteile an einer Lagerhalle gesichert werden. Auf eine Fehlalarmierung folgte ein weiterer Einsatz, der die Kräfte in den Bereich des Bahnhofs Wiesloch-Walldorf führte. Dort war ein Verkleidungsteil von einem benachbarten Unternehmen niedergegangen und musste gesichert werden.

Zur Unterstützung der Abteilung Baiertal kam am Sonntagabend die Abteilung Wiesloch mit zwei Sonderfahrzeugen zum Einsatz. Nahe der Pestalozzischule im Bereich der Hansjakobstraße hatte ein circa 20 Meter hoher Baum Schaden genommen und drohte umzustürzen. Es bestand die Gefahr, dass das nahe Schulgebäude und eine Stromleitung beschädigt werden. Gemeinsam wurde der beschädigte Baum Schritt für Schritt mit Kettensägen und zuletzt einer Seilwinde abgetragen. Die gewohnt gute Zusammenarbeit der beiden Feuerwehrabteilungen konnte einen Schaden an der Schule verhindern, so die Mitteilung.

Die Abteilung Baiertal hatte der Einsatzbilanz zufolge zwei Einsätze im Stadtteil zu verzeichnen. Neben dem beschädigten Baum bei der Pestalozzischule war auch ein Baum an der Horrenberger Straße umgestürzt. Die Abteilung Schatthausen rückte der Mitteilung zufolge zu einem Einsatz aus. Hier war ein Baum an der L 547 in Richtung Mauer umgestürzt. Die Abteilung Frauenweiler hatte demnach keinen Einsatz.

In Rauenberg wurde ein Mann durch umherfliegendes Wellblech eines Garagendachs leicht verletzt (die RNZ berichtete), ansonsten hatte die Feuerwehr nach eigener Auskunft nur zwei Einsätze wegen eines beschädigten Kiosk-Zelts im Gewerbegebiet Hohenaspen und umgeworfenen Baustellen-Absicherungen in der Frühmesserstraße.

Aus Walldorf wurden sechs Einsätze gemeldet: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten mehrere umgestürzte Bäume und sicherten beschädigte Dächer ab, verletzt wurde glücklicherweise niemand. In Malsch musste die Wehr wegen des Sturms gar nicht ausrücken, "nichts Weltbewegendes" war es laut der Mühlhausener Feuerwehr: ein umgestürzter Bauzaun und zwei kleine Bäume am Radweg Mühlhausen-Tairnbach, die durch den Sturm beschädigt wurden.

In Rot war es laut der Wehr ein Einsatz wegen eines teilweise abgedeckten Dachs, weitere Ziegel, die wegzufliegen drohten, wurden abgesichert. Die Feuerwehr St. Leon meldet insgesamt sechs Einsätze wegen des Sturms. Sie war rechtzeitig bei einem umknickenden Strommasten vor Ort, um Schaden zu verhindern und alles abzusichern. Ein Team der EnBW war zügig zur Stelle, um den Masten zu reparieren. Ansonsten waren es Einsätze wegen umgestürzter Bäume, die aber glücklicherweise keine Schäden anrichteten.