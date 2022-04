Von Tobias Törkott

Wiesloch. Den 20. Februar 2021 wird ein damals 63-jähriger Mann aus Wiesloch-Frauenweiler wohl nie vergessen. Sein Nachbar versuchte, ihn mit einem selbst gebastelten Beil zu töten. Glücklicherweise blieb es beim Versuch. Im Herbst entschied ein Gericht, dass der damals 53 Jahre alte Täter wegen einer drogenbedingten Psychose nicht schuldig ist. Der Fall ist der spektakulärste im Gebiet des Wieslocher Polizeireviers im Jahre 2021.

Der Trend zeigt: Die Straftaten gehen zum Beispiel in Wiesloch, Walldorf und Malsch zurück. Andere Gemeinden verzeichnen Zuwächse. Die RNZ hat einen Einblick in die Polizeistatistik des Wieslocher Reviers erhalten und zeigt, welche Taten sich häufen und wie die Beamten die Lage einschätzen. Ein Hinweis: Zum Wieslocher Revier zählen auch Leimen, Nußloch und Sandhausen, die nicht zum Gebiet der RNZ-Redaktion Wiesloch gehören. Diese sind nicht enthalten.

> Fallzahlen: Im gesamten Wieslocher Revierbereich sanken die Fälle im Vergleich zum Jahr 2020 um satte zehn Prozent auf 5059. Dementsprechend sank auch die Kriminalitätsbelastung, das sind die Fälle auf 100.000 Einwohner gerechnet. 1,3 Prozent weniger Taten wurden aufgeklärt, bei 59,5 Prozent aller Verbrechen konnten ein Täter oder eine Täterin festgestellt werden – das liegt immer noch über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre.

Mit mehr als 27 Prozent verzeichnete die Gemeinde Malsch den größten Rückgang aller Straftaten. Gerade Mal 66 Fälle wurden 2021 notiert, 2020 waren es 91. Der Trend gleicht Wiesloch (1361 Fälle, Rückgang um 15,1 Prozent) und Walldorf (618 Fälle, Rückgang um 19,7 Prozent). In Dielheim stiegen die Straftaten um acht Prozent auf 215 Fälle im Jahr 2021. Mehr Taten gab es dort unter anderem im Bereich Rauschgiftkriminalität und Sachbeschädigung. Auch in Rauenberg (219 Fälle, plus fünf Prozent) wurden mehr Straftaten festgestellt.

> Einordnung: Laut Wieslochs Revierleiter Peter Albrecht ist für die Einordnung der Zahlen aus dem Jahr 2021 die Corona-Pandemie von Bedeutung. Darauf seien die Rückgänge im Wesentlichen zurückzuführen. "Wir befürchten, dass es nach den aktuell erfolgten Lockerungen in der Folge zu einem Anstieg der Kriminalität auf ,Vor-Corona-Niveau’ kommen wird", so Albrecht.

> Tötungsdelikte: Das schwerste Verbrechen dieser Art war der Beil-Angriff in Frauenweiler. Im Zuständigkeitsbereich des Wieslocher Reviers kam es zu weiteren versuchten Tötungen – unter anderem in Leimen und in Nußloch. "Zur Vollendung", wie es im Polizeijargon heißt, wurde keine der Taten gebracht.

> Fahrrad-Diebstähle: 17 Räder wurden in Malsch im Jahr 2021 geklaut. Was nach wenig klingt, ist eine Steigerung von 70 Prozent. Die Polizei sieht darin in der Gemeinde den "deliktischen Schwerpunkt". Malsch hat einen Bahnhof – wie auch Wiesloch und Walldorf. In der Astorstadt stiegen die Raddiebstähle von 31 auf 42. In Wiesloch gingen die Zahlen zurück, aber mit insgesamt 77 geklauten Rädern ist die Weinstadt weiterhin "Spitzenreiter". In St. Leon-Rot wurden 27 Räder gestohlen (plus 50 Prozent). Nur etwa vier Prozent der Taten im Verbreitungsgebiet wurden aufgeklärt.

> Körperverletzungen: Die Polizei zählt Körperverletzung zu den Rohheitsdelikten, zu denen beispielsweise auch Bedrohung oder Nötigung, sprich Straftaten gegen die persönliche Freiheit, gehören. Die Anzahl der Körperverletzungen ging im Bereich der Wieslocher Polizei zurück. In der Stadt Wiesloch wurden 23 Prozent weniger Fälle gemeldet, insgesamt 161 Mal musste die Polizei eingreifen. Ursache für gewalttätige Auseinandersetzungen ist laut Polizei häufig die "Enthemmung durch Alkoholkonsum".

> Sexualstrafdelikte: Es gab in der Region auch Fälle von Missbrauch und Nötigung. Das Gros der Delikte entfiel aber auf die Verbreitung pornografischer Schriften. Die Gemeinde Mühlhausen verzeichnete zum Beispiel einen Anstieg von fünf auf 13 Sexualstraftaten, acht Mal wurden pornografische Schriften verbreitet. "Das lässt sich dadurch erklären, dass durch die Verwendung von Smartphones und Messengerdiensten Videos und Bilder unbedacht geteilt werden", sagt Revierleiter Albrecht. Die Polizei beschlagnahmte Handys, auf denen kinderpornografische Videos gespeichert waren, die über Chats verbreitet wurden. "Durch die Schulen und Eltern wurde erkannt, dass im Umgang mit sozialen Medien Schulungsbedarf der Kinder besteht", so Albrecht. Die Polizei will präventiv Workshops anbieten.

> Einbrüche: Die Zahl der Einbrüche in der Region ging zurück. So verzeichnete beispielsweise Walldorf "den tiefsten Wert der vergangenen zehn Jahre". Es gab nur zwei Fälle. Einbrüche bleiben laut Albrecht aber ein "Schwerpunkt". Die Zahlen unterliegen ihm zufolge Schwankungen. Spezielle Gründe für den Rückgang gebe es nicht.

> Lokale Auffälligkeiten – ein Beispiel: 2020 verzeichnete Rauenberg viele Einbrüche: Zwölf Mal wurden Wohnungen oder Häuser aufgesucht. Dazu gab es 69 Diebstahlsdelikte. 2021 hat sich das Bild geändert: 49 Diebstähle verzeichneten die Polizisten, eingebrochen wurde nur zwei Mal. Dafür stiegen die Körperverletzungen um mehr als 90 Prozent auf 25 Taten. Ähnlich hoch ist der Anstieg bei den Sachbeschädigungen: 33 Fälle (plus 83 Prozent). Die Veränderungen klingen drastisch. Doch Revierleiter Albrecht relativiert: Rauenberg sei kein "Kriminalitätshotspot". Bei den Einbrüchen höre sich der Rückgang extrem an. Insgesamt seien die Zahlen aber niedrig. Betrachte man die generelle Häufigkeit der Straftaten, "liegen diese unter dem Schnitt des Reviers. Rauenberg ist nach Malsch und Nußloch die am wenigsten belastete Kommune".

> Schwerpunkte und Orte: Straßen-, Gewalt- und Wohnungseinbruchskriminalität sowie Rohheitsdelikte, das sind die Schwerpunkte. Hotspots, also Orte, "die im Vergleich zur Umgebung oder im Vergleich mit anderen Orten kriminalgeografisch signifikant auffälliger wären", existieren Albrecht zufolge nicht. Ein Schwerpunkt bleibt aber die "Neue Soziale Mitte" in Walldorf. Jugendliche treffen sich dort, Drogen und Vandalismus zählen zu den Problemen. Zwar ging Albrecht zufolge die Anzahl der Sachbeschädigungen in Walldorf zurück, die "Neue Soziale Mitte" bleibe aber ein Schwerpunkt. Bereits im Herbst 2021 war sie Thema im Gemeinderat. Die Polizei stellte Zahlen vor: Mehr als 30 Mal rückten die Beamtinnen und Beamten aus. Albrecht: "An der Situation hat sich nichts geändert."