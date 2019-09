Von Anton Ottmann

Wiesloch. "Einfach so dahinspazieren, das Städtchen erspüren, seinen Zauber wirken lassen, sein Sein erfassen", so beginnt das Gedicht "Durch Wiesloch spazieren" von Gudrun Martin und endet mit: "Nicht wertend, nicht schauend, der Kunst vertrauend, sie ist, wie sie ist, wie man sie genießt." Diesem Motto folgend führte die Wieslocher Autorin zusammen mit Gertraude Zielbauer die Teilnehmer der "Stadtführung mit allen Sinnen" durch die Innenstadt und machte jeweils Halt an ausgewählten Kunstwerken.

Gertraude Zielbauer, RNZ-Mitarbeiterin und den meisten durch ihre Kolumnen bekannt, erklärte die Bedeutung des Kunstwerks, seine Einordnung in die Stadtgeschichte und den Umgang des Künstlers mit dem jeweiligen Material. Ganz nebenbei gab sie manche Anekdote über das Leben in der Stadt, früher und heute, zum Besten.

Wer weiß schon, dass in der Oberen Hauptstraße ein kleines Wappen auf einem Torbogen davon zeugt, dass sich hier einmal der Eingang zur kaiserlichen Posthalterei befand? Genauso wenig bekannt ist wohl, dass die beiden Bronze-Porträts "Maja und Gajo" von Karel Fron, im Hof dahinter, an das leidvolle Dasein der Kutschenpferde erinnern sollen.

Staunend erfuhren junge Eltern, dass die Bertha-Benz-Bronzeskulptur von Pit Elsasser gegenüber der Stadt-Apotheke und der Brunnen "Große Wieslocher Blumen" auf dem Sturgis-Platz von Otmar Alt ausdrücklich zum Klettern einladen - sie hatten ihre Kinder bisher immer davon abgehalten.

Interessant auch die Erklärung des "Stehkragen-Mannes" in Aluminium von Bernd Kastenholz auf dem Fontenay-aux-Roses-Platz: Nachdem Napoleon die Kurpfalz zerschlagen hatte und Wiesloch zum neu geschaffenen Großherzogtum Baden kam, wurde es "zum Trost" zur Amtsstadt mit Gericht, Behörden und Schulen gemacht.

Die Beamten und alle die sonst noch etwas zu sagen hatten, trugen nach französischer Manier Frack und Zylinder. Der zur Kleidung gehörende Stehkragen zwang die Männer, die Köpfe etwas höher zu tragen als Normalsterbliche, daraus erwuchs der Uzname "Stehkragen" für die als "eingebildet" geltenden Wieslocher Bürger.

Gudrun Martin trug zu jedem Kunstwerk ein von ihr verfasstes Gedicht vor. Treffsicher und mit feiner Wortwahl beschreibt und charakterisiert sie reimend, was sie beim Betrachten denkt und fühlt. Besonders ausführlich macht sie dies bei der Gruppenplastik von Karel Fron, die zum 700-jährigen Jubiläum vor dem Rathaus aufgestellt wurde.

Zum "Vergangenheit" genannten Stück der Skulptur weist sie auf "Wieslochs Minnesänger im Ritterkleid" und "das Königs-Siegel im Brunnenrand" hin. Zum bronzenen Mann "Gegenwart" meint sie: "Der Rat hat’s schwer - wissen wir doch: Die Kassen sind leer." Und schließlich zur Dame "Zukunft": "Wiesloch ist Kunst, fast selbst eine Skulptur, mit vielen Facetten."

Zu der "Brunnen-Galerie" auf dem Adenauerplatz mit ihren acht Plastiken hat sie sich ein "Brunnengeflüster" des "Schutzengels" von Jürgen Goertz mit der "Literaturnerin" von Hans Scheib einfallen lassen. Unter anderem ist von ihm zu hören: "Was künstlerisch gelungen, vereint in diesem Brunnen, der Schöpfung Harmonie, das Pünktchen auf dem i."

Gudrun Martin und Gertraude Zielbauer boten ihrem Publikum eine Stadtführung, die einen ganz besonderen Blick auf die Stadt erlaubte, immer wieder zum Innehalten, Nachdenken und zum Dialog anregte. Gerne angenommen wurden auch die Pausen mit einer kleinen Stärkung und der Kugel Eis. Dem Publikum gefiel dies sehr, doch hatte es zur Brunnen-Galerie noch eine Anregung: Die Kunstwerke kämen viel besser zur Geltung, wenn sie nachts beleuchtet wären, kostengünstig mit solarbetriebenen Lampen.

Info: Die Gedichte von Gudrun Martin mit Fotos von Helmut und Jan A. Pfeifer der genannten und einiger weiterer Kunstwerke findet man in dem Büchlein "Stehkragen Poesie", erhältlich im örtlichen Buchhandel; ISBN 978-3-936866-56-8.