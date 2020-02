Von Anton Ottmann

Wiesloch. "Wir leben in disruptiven Zeiten", klärte Andreas Müller seine Zuhörer im Palatin mit todernstem Gesicht gleich zu Beginn der "SWR3 Comedy live" auf. Damit hatte er sich die Aufmerksamkeit gesichert, denn der aus dem Englischen stammende Begriff "Disruption" (Bruch) war wohl den meisten nicht bekannt.

In disruptiven Zeiten meint der Comedian, haben viele Leute keine Lust mehr, so weiter zu machen wie bisher, dazu gehören für ihn Kardinal Marx, der thüringische Ministerpräsident Kemmerich, die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, Helene Fischer und Florian Silbereisen – jeder natürlich aus ganz individuellen Gründen. Disruption ist nach Müllers Lesart außerdem eine typische Eigenheit der Deutschen. Der türkische Präsident Erdogan, der nordkoreanische Diktator Kim-Jong-un, Russlands Präsident Putin und Chinas "überragender Führer" Xi Jinping hätten dieses Bedürfnis nicht. Das Land Bayern mache hier eine Ausnahme, denn dessen Politiker wollten partout nicht freiwillig gehen. Nur ein einziger Bayer habe vor der Zeit seinen Job an den Nagel gehängt. Damit jeder im Saal wusste, von wem die Rede ist, wurde das Porträt von Papst Benedikt XVI. an die Wand projiziert.

Überhaupt verstand es Müller, seine trocken formulierten Aussagen mit Schnappschüssen oder Fotomontagen zu unterlegen, deren Komik ins Auge stachen. So zeigt er den britischen Premier Boris Johnson inmitten von Erstklässlern auf der Schulbank, der FDP-Vorsitzende Lindner übt mit den Händen schon mal die Raute und Kramp-Karrenbauer agiert als "Putzfrau Gretel". Eine weitere hervorragende Fähigkeit ist die Imitation von Stimmen, mit der er sich über Politiker, Schauspieler und sonstige Menschen des öffentlichen Lebens wie Food-Experte Rainer Calmund oder Superkoch Johann Lafer lustig macht. Daher nennt man ihn auch mit Recht "den Mann der 100 Stimmen".

Müller, Jahrgang 1966, bekam nach dem Abitur und ein paar Semestern Studium der Musikwissenschaften eine Anstellung beim Südwestfunk, wo er es als Parodist und Stimmenimitator bis zum "Comedy-Chef" gebracht hat und in eigenen Veranstaltungen imitiert, parodiert, politisiert, karikiert und musiziert. Als Kabarettist seziert und kommentiert er die Politik und deren Protagonisten, als Comedian imitiert er "Gott und die Welt", und als Satiriker macht er sich über Zeiterscheinungen und gesellschaftliche Fehlentwicklungen lustig. Er ist mit anderen Worten ein Multitalent und versteht es ausgezeichnet, Pointen treffsicher zu setzen und sein Publikum gleichzeitig nicht mit intellektuellem Tiefgang zu überfordern.

"AfD-Opa Gauland" wird mit einer Krawatte gezeigt, die nach Müllers Interpretation "voller Vogelschiss ist". Im Schwimmbad fragt ihn eine Polizistin, ob er sich auch gut eingecremt habe, da übernimmt der Stimmenimitator: "Nein, ich will doch braun werden." Außenminister Maas trägt einen Maßanzug, den es zum Sonderangebot für 99 Euro gibt, da man dazu wenig Stoff braucht, im Gegensatz zum Hemd von Minister Altmaier, das wegen des Stoffverbrauchs 398 Euro kostet. Beeindruckend auch die DFB-Pressekonferenz des Bundestrainers Löw, der Obst mit 100 Prozent Stärke anpreist, da "wo wir hinkommen wollen". Auch Boris Becker, sein Diplomatenpass und die 5,2 Millionen Euro, die er angeblich vor seiner Lilly versteckt hatte, waren ein Thema, ebenso der ehemalige Bundeskanzler Schröder, seine große Liebe, die Südkoreanerin Kim do Jung, und seine Russland-Connection.

Die Zuschauer folgten begeistert Müllers originellen Einfällen, seinen verblüffenden Wortspielen und Dialogen, in denen er gleichzeitig zwei Personen im Gespräch imitierte. Nicht zu vergessen seine Songs aus spitzer Feder, bei denen er sich selbst am Keyboard oder an der Gitarre begleitete. So hat er beispielsweise das berühmte Lied "Dear Mr. President" auf Präsident Trump umgedichtet und stellt, wie die US-amerikanische Sängerin Pink im Original seinerzeit George W. Bush, jetzt Trump kritische Fragen: "Was denkst du eigentlich, wenn du in den Spiegel siehst?"

Über zwei Stunden erlebte das Publikum im gut besetzten Staufersaal Comedy vom Feinsten: spritzig, intelligent, einfach klasse. Den lang anhaltenden Applaus am Ende hatte der Alleinunterhalter für seine hervorragende Leistung mehr als verdient.