Zur Wieslocher Großbaustelle Untere Hauptstraße, in der ab dieser Woche gearbeitet wird, gehört auch der Fontenay-aux-Roses-Platz am Eingang zur Fußgängerzone. Wie er künftig genau gestaltet werden soll, sorgte im Ausschuss für Diskussionsstoff. Foto: Pfeifer

Von Sebastian Lerche

Wiesloch. Sanierung und Umgestaltung der Unteren Hauptstraße in Wiesloch sollen diese Woche beginnen, zunächst mit den Kanälen und Versorgungsleitungen. Ehe auch die Aufwertung der Umgebung konkret geplant wird, befasste sich der Technik- und Umwelt-Ausschuss auf Antrag der Freien Wähler jetzt mit dem Fontenay-aux-Roses-Platz an der Kreuzung von Ring-, Schwetzinger und Hauptstraße.

Fritz Zeier von den Freien Wählern befürchtete "erhebliche Einschnitte" und betonte: "Dieses schöne Fleckchen müssen wir erhalten." Im Mittelpunkt der Diskussion stand in der Folge die historische Alte Kelter, eine für die Weinstadt charakteristische und prägende Most-Presse – ihr Erhalt war auch nicht umstritten, nur, ob sie dort bleiben soll.

Wie sie "nachgeschärft" haben, legten Anja Dahner von der Stadt und Elke Gericke vom Planungsbüro Modus Consult dar. Die Bushaltestelle soll nicht nur größer und barrierefrei werden, sie soll ein "Servicecenter" erhalten mit digitalem Fahrgastsystem, schließlich treffen sich hier viele wichtige Buslinien.

Eine Ladestation für Elektro-Räder, offene sowie abschließbare Fahrradständer und eine Rad-Leihstation sollen – auch gegenüber, auf der Südseite der Ringstraße – ergänzt werden. Außerdem wäre eine öffentliche Toilette denkbar, sicher sinnvoll am Eingang der Fußgängerzone, hieß es. Mit Bildern vorgestellt wurden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten dieser Ergänzungen.

Dabei seien Aufenthaltsqualität und Atmosphäre des Platzes wichtig, so Gericke. Wie in der Fußgängerzone sollten hier künftig alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt sein, es solle langsam und entspannt zugehen. Stadtbildprägende Elemente sollten erhalten werden, hob sie hervor: zuvorderst die Linde, "ein Prachtbaum", und die "Stehkragen"-Skulptur, "ein Wahrzeichen der Stadt".

Weitere Bäume, Beete, Sitzgelegenheiten für Jung und Alt sowie eine steinerne Fläche für Veranstaltungen könnten ergänzt werden. Gerade weitere Grünflächen seien wünschenswert, so Gericke: Schön anzuschauen, kühlten sie die Umgebung und verbesserten die Luft. Doch das alles passt nicht auf den Platz, wenn die Kelter bleibt, wurde deutlich. Sollte sie also versetzt werden? Oder sollten ihr zuliebe die geplanten Beete und Sitzgelegenheiten reduziert werden?

Die Kelter müsse nicht nur bleiben, forderte Michael Schindler (Freie Wähler): Sie sollte aus ihrer vertieften Position geholt und auf Platzniveau neu zur Geltung gebracht werden. Momentan sammelten sich dort unten Schmutz und Müll, so Schindler, alles sei schlecht einsehbar, das werde fast zum "Angstraum". Das fanden auch Stefan Seewöster (Wählergemeinschaft Frauenweiler/ Altwieslocher Liste) und Gabriela Lachenauer (Grüne). Das WC wiederum sollte lieber heute als morgen errichtet werden, so Schindler.

Lachenauer fand, Begrünung und Kelter müssten kein Widerspruch sein, schließlich könne man um die alte Presse herum Pflanzen setzen. Seewösters Fraktionskollege Orhan Bekyigit bestand nicht auf der Kelter, der Platz müsse aber unbedingt als "wertvolle Begegnungsstätte" erhalten bleiben. Seewöster kritisierte aber die Gestaltung der neuen Bushaltestelle, rückwärtig dürfe kein neuer "Angstraum" am Bach entstehen, alles müsse offener gestaltet werden.

Lachenauers Wunsch nach einer besonderen Markierung der Radwege erteilte Dahner zumindest für den verkehrsberuhigten Bereich eine Absage: Das sei hier rechtlich nicht möglich. Oberbürgermeister Dirk Elkemann ergänzte, dass farbige Hervorhebungen künftig in der Ringstraße mit ihrer "unechten" Einbahn-Regelung vorgesehen seien, damit deutlich werde, dass Autos nur nach Norden, Busse und Fahrräder aber in beide Richtungen dürften.

Fritz Zeier (Freie Wähler) kritisierte die geplanten abschließbaren Rad-Abstellanlage zum Mieten. So etwas gebe es schon in der Hesselgasse, werde aber nicht genutzt, "es ist eine Katastrophe". So sah es auch Barbara Dortants (CDU). OB Elkemann gab zu bedenken, dass immer mehr hochwertige Fahrräder, gerade elektrische, genutzt werden, da gewinnen sichere Abstellmöglichkeiten an Bedeutung. Das meinte auch Gerhard Veits (Grüne).

Zeier schlug zudem Fotovoltaik auf den neuen Dächern von Bushaltestelle und Radständern vor – woraufhin Anja Dahner sagte: "Oder wir begrünen die, wir prüfen beides."

Die "rundum gelungenen" Planungen lobte Richard Ziehensack (SPD). Für ihn spielten die Details zu Grünanlagen oder der Standort der Alten Kelter keine Rolle. Auf seine Frage nach einem möglichen neuen Platz für die Kelter brachte Jutta Hilswicht später den Stadtwingert unterhalb des Gerbersruh-Parks ins Spiel.

Die Diskussion nahm noch eine unerwartete Wendung, als Jutta Hilswicht (CDU) und Gert Weisskirchen (SPD) mit Blick aufs Verkehrsaufkommen grundsätzlich in Frage stellten, ob die große Bushaltestelle mit WC am Eingang der Fußgängerzone richtig sei – oder nicht besser auf dem Platz am Alten Stadtbahnhof aufgehoben wäre.

"Das Fass sollten wir nicht noch einmal aufmachen", meinte Elkemann: Für vergleichbare Vorschläge, die enorme Veränderungen für die Buslinien bedeuteten, habe es am Anfang der Planungen zur Hauptstraße "auf die Mütze" gegeben – wenn, hätte diese Kritik damals kommen sollen, nicht erst jetzt. Dahner fügte an, die geltenden Beschlüsse in Abstimmung mit dem Busunternehmen neu zu ändern, sei enorm aufwendig, das bekräftigten auch Schindler und Veits. "Das könnte uns um Jahre zurückwerfen", so Elkemann.

Info: Das Thema "Alte Kelter" wird vom Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch, 30. März, 17.30 Uhr, im Palatin aufgegriffen.