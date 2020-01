Von Lisa Wieser

Wiesloch. Wie grandios waren doch die Zeiten, als die großen Musicals entstanden und erste Bühnenerfolge feierten: Saturday Night Fever, Phantom der Oper, Starlight Express, Cats, Sunset Boulevard, Die Schöne und das Biest, Joseph und Der König der Löwen. Oder die Rocky Horror Picture Show, die schrill und schräg war und erhebliche moralische Entrüstung auslöste.

Die meisten Musicals waren opulent und bunt, brachten Schwung ins bürgerliche Leben, lösten "Night-Fever-Disco-Wellen" aus und ließen selbst gediegene Herzen höher schlagen. Und wie könnte, bevor alles in Vergessenheit gerät, das neue Jahr besser beginnen, als mit einer Auswahl von "Musical Highlights", die im Palatin zu sehen waren.

Mit seinem neuen Programm trat das Ensemble von Produzent Reinhold Vatter im voll besetzten Staufersaal auf und begeisterte ein "profifundiertes" Publikum, das ein fast dreistündiges, musikalisches Feuerwerk erlebte. Zu Beginn "Sei hier Gast" aus "Die Schöne und das Biest" als Willkommensgruß, danach "New York, New York" und "I’m singing in the rain", dem im ersten Teil noch achtzehn weitere Musical-Songs folgten. Alle gut gemacht, alles Klassiker, auf die das Publikum wartete. Der zweite Teil versprach noch eine Steigerung und die gab es tatsächlich von der Klassik über Rock’n’Roll und Songs der Band "Queen" bis hin zu Phantom der Oper, Dirty Dancing, Grease und mehr.

Gut in Dramaturgie und Auftritt, fetzig, temporeich und bunt, dazu mit grandiosem Bühnenbild und einem stimmigen Ensemble. Egal, ob das gesamte Ensemble oder nur die Boys als Gruppe, die Sängerinnen alleine oder im Duett: Sie sangen von Liebe und Schmerz und brachten die Herzen zum Schmelzen.

Gesang, Tanz und Moderation machten deutlich, dass hier große Professionalität auf und hinter der Bühne herrschte. Die vier Sängerinnen überzeugten ebenso wie Jeffrey Italiaander, Kevin Weatherspoon und Mark John Forbes. Marilyne Bäjen entschied sich für das Fach Musical und ist als Darstellerin in verschiedenen Rollen auf europäischen Bühnen zu sehen. Verena Jakupov studierte Musicaldarstellung und Gesang, hatte danach gleich ihr ersten großes Engagement, unter anderem am Theater des Westens, und ist Dance Captain der Produktion. Lara Grünfeld machte ihr Diplom in Musicaltheater in Amsterdam und ließ sich im Fach Schauspiel in Mailand unterrichten, und Sabine Neibisch absolvierte nach dem Studium eine Ausbildung in Gesang und klassischem Ballett und tritt auch mit Solo-Programmen auf. Jeffrey Italiaander machte in den Niederlanden seine musikalische Ausbildung und schaffte schnell den Sprung in die Hauptrollen großer Musicals, und Kevin Weatherspoon ist durch seine über 20-jährige Bühnenerfahrung als Star und "Wirbelwind" der Show aus vielen Musicals bekannt.

Alle Mitglieder des Ensembles treten auf europäischen Bühnen auf, umso erfreulicher war es, dass sie seit 25 Jahren alljährlich in das Palatin kommen und dieses Mal sogar die Premiere ihres neuen Bühnenprogramms hier feierten. Nicht unerwähnt sollen Kostüme und das beeindruckende Bühnenbild aus bewegten Bildern und Fotografien sowie die visuellen Effekte sowie die exzellente Licht- und Tontechnik bleiben.

Ein klasse Auftritt, bei dem am Ende etwas Wehmut zurückblieb, weil er einfach nur gut war. Vielleicht hätte eine etwas langsamere Abfolge der einzelnen Songs gutgetan, um die tollen Eindrücke für einen Moment auf sich wirken lassen zu können. Für die Fans großer Musicals war es ein unvergesslicher Abend und ein schwungvoller Start ins neue Jahr. Kräftiger Applaus, ein großes Kompliment an das Ensemble und an alle anderen, die dazu beigetragen haben.