Wiesloch/Sinsheim. Im Rahmen des A 6-Ausbaus durch die ViA6West muss zwischen Balzfeld und Tairnbach die Behelfsbrücke der K 4271, die über die Autobahn führt, ausgehoben werden. Deshalb wird die A 6 am Samstag, 26. Oktober, ab 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim in beiden Fahrtrichtungen für 14 Stunden voll gesperrt. Die Abbauarbeiten für die Ersatzbrücke dauern laut einer Mitteilung der ViA6West bis Sonntag, 27. Oktober, 10 Uhr.

Autofahrer sollten folgender Umleitungsempfehlung folgen: Auf der A 6 vom Walldorfer Kreuz kommend an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg ausfahren und der Umleitungsstrecke U 68 folgen. An der Anschlussstelle Sinsheim (33a) wird der Verkehr in Richtung Mannheim ausgeleitet und über die U 59 zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wieder auf die Autobahn geführt.

Eine weiträumige Umfahrung wird empfohlen. Die Umleitungsstrecken führen über die B 39/B 292 zur Anschlussstelle Sinsheim respektive zur Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg.