Wiesloch. (pol/rl) Am frühen Montagabend kam es in der Barlachstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg angefordert wurde. Das teilte die Polizei mit.

Kurz nach 16 Uhr meldete eine Frau der Polizei telefonisch, dass ihr Sohn in ihrer Wohnung randalieren würde. Darüber hinaus hätte er auch Waffen in seinem Zimmer deponiert. Der polizeilich bekannte Mann rief anschließend selbst noch mehrmals in einem äußerst aufgeregten Zustand, begleitet mit wirren Fantasien, beim Polizeirevier an.

Das Mehrfamilienhaus wurde zunächst weiträumig abgesperrt und die Spezialeinsatzkräfte angefordert, die kurz nach 18 Uhr eintrafen.

Gegen 18.30 Uhr war die Aufregung vorbei: In einem günstigen Moment drang das SEK in die Wohnung ein und überwältigte den Mann widerstandslos. Verletzt wurde niemand.

In der Wohnung wurden eine Armbrust und eine täuschend echt aussehend Neun-Millimeter Schreckschusspistole mit Munition aufgefunden und sichergestellt.

Der psychisch kranke Mann befindet sich derzeit noch im Polizeigewahrsam, soll aber noch im Laufe des Abends ins psychiatrische Zentrum Nordbaden überstellt werden.