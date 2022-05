Von Heiko P. Wacker

Wiesloch. 500 Arbeitsstunden, 18 Azubis, zwei Schulen – und ein Roadsterprojekt der besonderen Art. Dieses kommt jetzt zu seinem Abschluss: Insgesamt 7000 Euro Gewinn machten die Schüler mit der Sanierung des Sportwagens MG-B, das Geld wurde nun an die beteiligten Schulen, die Hubert-Sternberg-Berufsschule (3000 Euro) und die Bertha-Benz-Realschule (2000 Euro), sowie das Hospiz Agape (2000 Euro) übergeben. Grund genug, zurückzublicken auf dieses einzigartige Schrauberprojekt, das die "Freunde historischer Fahrzeuge Wiesloch (FHF)" mit den Schulen realisierten:

"Wann die Idee ursprünglich entstand, das weiß niemand so ganz genau", gibt Jürgen Halm zu. Doch so ist es oft mit guten Ideen: Irgendwann stehen sie im Raum – und dann sind sie da, nagen und nerven, bis sie umgesetzt werden. "So war es auch, als es um Hubert ging, wie der Wagen getauft wurde", erinnert sich der Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit der FHF. Ziel der Klassiker-Restaurierung war, junge Leute im Rahmen ihrer technischen Ausbildung mit traditionellen und historischen Fahrzeugtechniken vertraut zu machen, die Volksbank Wiesloch unterstützte das Vorhaben.

Die Schüler mitsamt Motor und alles mithilfe der Freunde historischer Fahrzeuge. Foto: Wacker

Bereits vor sieben Jahren, am 28. September 2015, konnte der historische MG an die Sternberg-Schule überführt werden – die Taufe auf den Namen "Hubert" erfolgte noch vor dem ersten Handgriff. Zwischenzeitlich wurde auch von "Huberta" gesprochen, waren doch auch drei Schülerinnen und ein Schüler der Bertha-Benz-Schule beteiligt. Die Schülerinnen dokumentierten das Projekt, das durch die jungen Mechatroniker im zweiten Lehrjahr gestemmt wurde. Die wiederum wurden vom FHF-Mitglied Stefan Weingartner begleitet: "Alle Beteiligten haben mit diesem Projekt Neuland betreten", brachte es Adolf Suchy, 2015 Vorsitzender der FHF, auf den Punkt.

Weil man den Schülerinnen und Schülern vor allem etwas beibringen wollte, "sollte es eine Komplettrestaurierung nicht werden", erinnert sich Peter Asbree, Vorgänger von Jürgen Halm. Das betreffende Fahrzeug sollte fahrbereit sein und mit überschaubarem Aufwand restauriert werden können, zudem sollte die Ersatzteilversorgung nicht kompliziert sein, aber finanzierbar. Damit grenzte sich der Kreis der Kandidaten schon sehr ein. "Und weil das Auto auch noch ‚sexy‘ sein sollte, wir wollten die jungen Leute ja auch begeistern, rückten irgendwann die britischen Klassiker der 1960er- und 1970er-Jahre in den Fokus", blickt Asbree zurück.

Autos wie ein Triumph Spitfire oder ein klassischer MG haben einen großen Freundeskreis, Ersatzteile sind durchaus erschwinglich, aber mangels ausladender Karosse war der benötigte Platz in der Lehrgarage vergleichsweise bescheiden. Und am Sexappeal eines britischen Roadsters zweifelt ohnedies niemand. Fündig wurde man am Ende im Ruhrpott, der MG-B aus dem Jahr 1974 hatte bereits eine H-Zulassung, war jedoch mit einem matt roten Lack versehen worden. "Zudem trug das US-Modell die üppigen Plastikstoßstangen, die in der Szene nur ‚Gummiboote‘ genannt werden", erklärt Jürgen Halm.

Beide Details wurden entsprechend berichtigt, wobei es schwierig war, die Restaurierung des Oldtimers in den Lehrplan zu integrieren. Jeder zweite Montag wurde zum "Schraubertag" in der Schulwerkstatt, im "Interesse einer effizienten Durchführung wurden vier Arbeitsgruppen gebildet", erinnert sich Jürgen Halm. "Die Gruppe Mechanik kümmerte sich um Motor, Getriebe oder Achsen, die Gruppe Karosserie um Blech und Innenausstattung. Außerdem wurde eine ‚Gruppe Elektriker‘ gebildet, und natürlich die ‚Gruppe Dokumentation‘, das hat sich letztlich bewährt." Bewährt hat sich auch die penible Ordnung aller demontierten Teile nach Baugruppen, immerhin wurde der Wagen bis aufs nackte Blech zerlegt, Motor und Getriebe blieben hierbei aber ungeöffnet.

Der Gewinn wurde nun an das Hospiz Agape und die beteiligten Schulen gespendet. Foto: Pfeifer

Dafür wurden Achsen, Lenkung oder Bremsanlage revidiert, während die Karosse in einer Fachwerkstatt nach vielen Diskussionen im originalen Farbton "sunset orange" lackiert wurde. "Lang galt das klassische British Racing Green als Favorit, mit dem schwarzen Interieur wäre das zweifellos eine schöne Kombination gewesen. Auch das klassische Rot kam in die engere Wahl", erinnert sich Peter Asbree. Irgendjemand stellte dann aber die Frage: "Wie sah er denn mal aus, als er vom Band lief?" Die Antwort offenbarte sich bei der Demontage, an manchen Stellen fand sich ockergelber Lack, zeitgenössische Farbtafeln belebten die Überlegungen, der als "totale Kultfarbe" geadelte Ton war schließlich gesetzt. "Wir hielten uns aus dieser Diskussion weitgehend raus. Die Schüler sollten entscheiden, es war ja auch ihr Projekt. Dass sich am Ende die Traditionalisten würden durchsetzten können, das hat uns dann aber doch überrascht", meint Jürgen Halm.

Zurück vom Lackierer begann der Zusammenbau, am 2. Mai 2016 lief der Motor erstmals wieder, zu diesem Zeitpunkt waren auch die schickeren Chromstoßstangen an Stelle der "Boote" montiert. Elektrik, Kupplung, Lenkung und Bremsen waren wie neu. Indes wollten die Rückschläge verkraftet sein: So zeigte sich bei der Montage der Chromleisten, dass die Öffnungen für die Nieten wegen der Farbreste zu klein waren, hier musste sorgfältig nachgearbeitet werden. Auch streikte einmal eine Rückfahrleuchte – während die Innenverkleidungen Löcher aufwiesen. Hier wurden dereinst Lautsprecher eingesetzt, die nun nicht mehr vorhanden waren.

Letztlich konnten jedoch alle Probleme gemeistert werden, nach 15 Projekttagen wurde das Ergebnis sichtbar, am Ende war nicht nur der coole Klassiker ein Gewinner, auch die jungen Leute wussten um die Besonderheiten der Arbeit, die bis in die Fachpresse und den Bundestag Wellen schlug. Nachdem er in der Schule ausgestellt worden war, war der MG-B einige Jahre in der Obhut der FHF, die ihn für Ausfahrten nutzten. Dann folgte der Verkauf.

"Wir hatten viel Spaß – und der ein oder andere kann sich gut vorstellen, auch einmal privat einen Oldtimer zu restaurieren", waren sich die angehenden Mechatroniker einig. Huberts Geschichte freilich wird nun an anderer Stelle fortgeschrieben, künftig wird er vom Klassikerfreund Marian Gröschl aus Ludwigsburg gefahren – die Beteiligten in Wiesloch indes werden zu britischen Roadstern stets ein ganz besonderes Verhältnis haben.