Von Anja Hammer

Wiesloch. Haben Sie schon einmal ein Urteil bereut? Können Sie wirklich immer objektiv bleiben? Gibt es Fälle, die Ihnen auch noch nach Feierabend nahe gehen? Mit Fragen wie diesen konfrontierten gestern fünf Schüler des Ottheinrich-Gymnasiums zwei Richter. Denn Alicia, Lara, Sophia, Ben und Jonathan tauschten gestern das Klassenzimmer gegen den Verhandlungssaal am Wieslocher Amtsgericht. Für "Schüler machen Zeitung", das gemeinsame Bildungsprojekt von der Rhein-Neckar-Zeitung und der Sparkasse Heidelberg, waren sie zunächst Prozessbeobachter und dann Interviewer.

Die Motivation der Neuntklässler zu diesem ungewöhnlichen Termin war ganz unterschiedlich. Ob es am Gericht wirklich so zugeht, wie man das aus Filmen und Nachrichten kennt? Das wollte Alicia herausfinden. Ebenso wie Jonathan und Ben, die stellten sich im Vorfeld so ein Verfahren ganz "spannend" vor. Sophia ist familiär "vorbelastet": Zwei ihrer Onkel sind Rechtsanwälte und ihr Vater Schöffe. Lara will dagegen einmal Journalistin werden und freute sich, erste Erfahrungen machen zu dürfen.

Tipps und Tricks verriet den Jugendlichen vorab die begleitende RNZ-Redakteurin Anja Hammer: Auf was sie während des Strafprozesses achten sollten, worauf es beim Schreiben ankommt und auch praktische Dinge aus dem Journalisten-Einmal-Eins wie "immer einen zweiten Stift dabei haben, falls einer den Geist aufgibt".

Und so verfolgten die 14- und 15-Jährigen hoch konzentriert den Prozess. Immer wieder machten sie sich Notizen. Denn was unter dem harmlos klingenden Titel "Vorsätzliche Trunkenheit im Verkehr" verhandelt wurde, war ganz schön spannend – so wie von Ben und Jonathan erhofft. Denn der 24-jährige Angeklagte war ohne Führerschein beim Autofahren erwischt worden – mit Alkohol und Kokain im Blut. Wie sich im Prozess herausstellte, hatte er seine Fahrerlaubnis erst wenige Monate zuvor abgeben müssen. Weil er betrunken einen Unfall verursacht hatte.

Nach dem Prozess war Ben der Mutige aus der Schülergruppe und fragte die Staatsanwältin und den Richter nach ihren Namen. Ein guter Journalist braucht schließlich die Namen der Beteiligten. Doch das war nicht die einzige Frage, die die fünf Neuntklässler hatten. Wie eingangs erwähnt nahmen sie Richter Michael Rensch und seine Kollegin Stefanie Herkle fast schon ins Kreuzverhör. So verriet die Jugendrichterin, dass sie zwar noch nie ein Urteil bereut, aber bei manchen Freisprüchen durchaus ihre Zweifel habe. "Manchmal würde ich danach gerne zu den Beteiligten gehen und fragen: Wie war es wirklich?" Dieses Dilemma kennt auch Rensch: "Ich kann nicht in die Köpfe schauen, ich kann nur Beweismittel sichten und Zeugen hören."

Was die Frage nach der Objektivität angeht, so waren sich die beiden Richter ebenfalls einig: "Auch wenn ich jemanden furchtbar finde: Wenn die Beweise nicht reichen, muss ich ihn freisprechen", sagte Rensch und seine Kollegin ergänzte: "Wir sind geübt darin, wem man glaubt und wem nicht." Und ja, die Fälle, die man nach Feierabend nicht einfach abschütteln kann, die gibt es. Rensch denkt noch heute an den Fall, bei dem eine ganze Familie bei einem Unfall auf der Autobahn starb und nur ein Mädchen überlebte. Herkle gestand, dass ihr Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern nahegingen.

Nachdem, was die Nachwuchsreporter aus den Richtern herausgekitzelt haben, da kann man auf die Schüler-Artikel nur gespannt sein.