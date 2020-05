Gestern ging nichts mehr rund um die AVR-Anlage in Wiesloch: Auf der Parkstraße stauten sich die Fahrzeuge bis zum Kreisel an der Alten Heerstraße zurück. Auch auf der B 3 kam es zu Rückstaus. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (tt) Schon als die AVR-Anlage in den Bruchwiesen am Montag nach einer sechseinhalb-wöchigen Corona-Pause öffnete, musste sie nach kurzer Zeit wieder geschlossen werden – zu groß war das Verkehrschaos rund um den Platz. Gestern das gleiche Bild: Weil zu viele Bürger zur Anlage wollten, bildeten sich erneut Rückstaus bis zum MLP-Kreisel und bis auf die B 3. Wieder mussten Polizei und Ordnungsamt einschreiten: Kurz nach 15 Uhr wurde der Platz geschlossen, weil es für andere Verkehrsteilnehmer – die nicht zur AVR-Anlage wollten – kein Durchkommen mehr gab. Wegen des Andrangs gibt es heute zwischen AVR und Ordnungsamt einen Termin, wie man der Situation Herr werden kann. Deshalb bleibt die AVR-Anlage am heutigen Mittwoch komplett geschlossen, eine Anlieferung von Sperrmüll, Elektroschrott und Grünschnitt ist nicht möglich.

"Der Gemeindevollzugdienst und das Ordnungsamt haben mit den Wartenden gesprochen und sie gebeten, weiterzufahren oder woanders, als auf der Straße zu warten", heißt es aus dem Rathaus zur Situation gestern Nachmittag. Allerdings seien die Wartenden sehr uneinsichtig und ungeduldig gewesen. Deshalb sei der Polizei und dem Ordnungsamt nichts anderes übrig geblieben, als die AVR-Anlage erneut zu schließen. Und so mussten unzählige Menschen, die bereits am Montag in der Schlange gewartet hatten, wieder unverrichteter Dinge nach Hause fahren.

Eine AVR-Sprecherin appelliert unterdessen an die Anlieferer, sie mögen den Anweisungen von Polizei und Ordnungsamt nachkommen. Weil das Entsorgungsunternehmen schon mit einem großen Andrang rechnete, hatte man den Kunden vorab empfohlen, nicht gleich in den ersten Tagen die Anlage aufzusuchen.

Update: 5. Mai 2020, 18.10 Uhr

Wiesloch. (tt) Am Montag ging rund um die AVR-Anlage in den Bruchwiesen nichts mehr: Der Andrang war nach der sechseinhalb-wöchigen Schließung der Anlage so groß, dass sich die Fahrzeuge auf der Parkstraße bis zum Kreisel an der Alten Heerstraße zurückstauten. Dadurch konnten auch die Autos und LKW, die von der B3 abfahren wollten, nicht mehr auf die Parkstraße in Richtung Gewerbegebiet Weinäcker abbiegen und es bildete sich auch auf der Bundesstraße ein Rückstau.

Für 15 Uhr hatte die AVR die Öffnung ihrer Anlage angekündigt und schon zu diesem Zeitpunkt hatte sich der enorme Rückstau gebildet. Dabei hatte die AVR noch empfohlen, dass Kunden nicht gleich in den ersten Tagen der Wiedereröffnung die Anlage aufsuchen sollten. Denn um die Abstandsregelungen auf dem Betriebsgelände einhalten zu können, wird immer nur eine begrenzte Zahl an Fahrzeugen eingelassen. Da man mit einem erhöhten Andrang rechnete, hatte man die Kunden bereits darauf hingewiesen, dass es am ersten Öffnungstag zu längeren Wartezeiten kommen könnte.

Als Reaktion auf die steigenden Zahlen der Corona-Infektionen in Deutschland hatte die AVR die Anlage, bei der Sperrmüll und Altholz, Elektrogeräte und Schrott, Grünschnitt aber auch Alttextilien und Schuhe abgegeben werden können, seit dem 17. März für die Kunden geschlossen. Da ab Mitte März aufgrund der angespannten Personalsituation bei der AVR auch die Abfuhr von Elektrogeräten, Metallschrott, Grünschnitt und Alttextilien eingestellt wurde, hat sich in den Haushalten offenbar viel angesammelt, was nun entsorgt werden musste.