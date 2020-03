Wiesloch. (pol/rl) Zu einem tödlichen Unfall kam es in einem Linienbus am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht war der eine ältere Rollstuhlfahrerin kurz vor 15 Uhr in einem Bus unterwegs, als der Rollstuhl während der Busfahrt plötzlich losrollte und die Seniorin dabei aus dem Stuhl fiel.

Bei dem Sturz hatte sich die Frau so schwer, dass sie noch am Unfallort starb. Die Verkehrspolizei Heidelberg ermittelt nun den Unfallhergang.