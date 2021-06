Wiesloch. (tt) Eigentlich sollten die Arbeiten eine Frischzellenkur für den Bögnerweg werden, den jeden Tag zwischen 1500 und 2000 Fahrradfahrer nutzen, um durch die Weinberge schnell von Wiesloch in Richtung Rauenberg – oder umgekehrt – zu fahren. Doch diese Frischzellenkur sorgt bei den Fahrradfahrern für jede Menge Ärger: Vorletzte Woche lag nach den Bauarbeiten der Rollsplitt zentimeterhoch, nun ist er abgekehrt und es offenbaren sich zahlreiche Schadstellen in der durch groben Splitt sehr rauen Oberfläche.

"Wir haben hier ein eigentlich vielversprechendes, neues Verfahren zur Oberflächenbeschichtung ausprobiert", erklärt die Leiterin des Tiefbauamtes, Anja Dahner. Denn weil die Kassen in Wiesloch bekanntlich notorisch klamm sind, muss sich Dahner immer wieder etwas einfallen lassen, um den Straßenzustand zu verbessern. Für den Unterhalt der rund 120 Kilometer an Straßen, für die die Stadt verantwortlich ist, hat der Gemeinderat ihr für dieses Jahr 280.000 Euro im Haushalt genehmigt. In diesen 120 Kilometern sind Feld- und Fahrradwege noch nicht einmal mitgerechnet.

Bei dem Verfahren handelt es sich um eine Oberflächenbeschichtung aus dem Autobahnbau: "Dieses Reparatur- und Sanierungsverfahren wird angewendet, um die Lebensdauer der Fahrbahn zu verlängern und bei Aquaplaning die Griffigkeit zu erhöhen", berichtet Dahner. Man müsse solche Versuche wagen, um neuen Methoden eine Chance zu geben, die auch besser sein können als die herkömmlichen. Und im Gegensatz zu einer Fahrbahndeckensanierung, die für die Strecke vom Winzerkeller bis zur Gemarkungsgrenze zwischen 150.000 und 180.000 Euro kosten würde, schlägt diese Art der Ausführung nur mit 15.000 Euro zu Buche.

Allerdings habe das ausführende Unternehmen, das seit Jahrzehnten Erfahrungen mit dieser Methode hat und nach eigenen Angaben damit auch Radwege im Bodenseekreis erfolgreich saniert hat, nicht so gearbeitet, wie versprochen. "Es wurde zum Beispiel kein feiner Split verwendet, sondern grober", sagt Dahner. Sie hat die Firma nun zur Nachbesserung aufgefordert. "Die Ausführung ist schlecht. Die Qualität – so wie sie sein sollte – ist nicht erreicht", betonte die Amtsleiterin.

Bei dem Verfahren wird eine Bitumenschicht auf den ursprünglichen Fahrbahnbelag aufgetragen, um Risse, Unebenheiten und kleine Schadstellen gegen eindringendes Wasser abzudichten. "Bei einem Radweg kann man damit die Lebenszeit um zehn Jahren verlängern", erklärt sie. Auf die Bitumenschicht wird anschließend Splitt aufgetragen, danach folgt eine weitere Bitumenschicht und erneut Splitt. Sie selbst sprach im Ausschuss für Technik und Umwelt des Gemeinderates von einem "grenzwertigen Zustand" des Bögnerweges. Oberbürgermeister Dirk Elkemann wurde noch deutlicher: "Ich war da selbst unterwegs, um den Belag mal zu testen. Mein Fazit: Das geht so nicht." Für Radler sei der jetzige Zustand nicht zumutbar und es bedürfe somit dringend einer Nachbesserung.

"Ich weiß, dass das Ergebnis nicht so ist, wie ich mir das erhofft habe", sagt Dahner auch im Gespräch mit der RNZ. Nachdem die ersten Beschwerden im Rathaus eintrudelten, machte sie sich vor Ort selbst ein Bild und ließ zunächst die dicke Splittschicht abkehren. "Ich habe auch mit vielen Radfahrern an der Strecke gesprochen und die fanden den neuen Belag alle suboptimal." Wenn die Nachbesserungen der Firma, die in den nächsten ein bis zwei Monaten geplant sind, keinen Erfolg zeigen, müsse die Decke auf herkömmliche Art und Weise erneuert werden. Geld dafür ist in diesem Jahr im Wieslocher Haushalt allerdings nicht eingeplant.