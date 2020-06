Um die Logistik-Abläufe zu optimieren und die Verkehrslage zu entzerren, will der Rewe-Konzern in den nächsten Jahren rund 21 Millionen Euro in den Standort im Gewerbegebiet In den Weinäckern investieren. Foto: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (hds) Die Rewe-Markt GmbH wird in den kommenden Monaten in und rund um ihr Logistik-Zentrum im Wieslocher Gewerbegebiet "In den Weingärten" nahe dem Bahnhof umfangreiche Umbau- und Erweiterungsarbeiten vornehmen. Die Verbindungsstraßen innerhalb des Komplexes werden erneuert, zwei große Lagerhallen miteinander verbunden und vor allem werden An- und Abfahrt der Lastwagen optimiert.

"Dafür planen wir, insgesamt etwa 21 Millionen Euro in die Hand zu nehmen", erklärt Andreas Hillmann, der Logistik-Leiter, zuständig für das Zentrallager Südwest in Wiesloch. In erster Linie gehe es darum, die sicherlich "unbefriedigende Situation" bezüglich des Lkw-Verkehrs mit einem neuen Konzept zu verbessern, so Hillmann. Die Zu- und Abfahrten von beiden Seiten – also von Norden und Süden – sollen dahingehend verbessert werden, dass mehr Fahrzeuge auf dem Gelände selbst Platz finden.

Teilweise geht es sehr eng im Gewerbegebiet In den Weinäckern zu, man denke an die Anlieferung bei der AVR-Anlage. Der Rewe-Konzern plant, durch verschiedene Maßnahmen insbesondere die angespannte Situation der zu- und abfahrenden Lkw zu verbessern. Foto: Pfeifer

Problem seit Jahren ist unter anderem das illegale Parken von Lkw-Lenkern, die nicht das Zentrallager beliefern und dabei große Mengen verschiedener Abfälle "hinterlassen". Geplant ist daher, die angespannte Lage im nördlichen Bereich, auf dem Parkplatz außerhalb des eigentlichen Rewe-Geländes, mit einer teilweisen Verlagerung der Lastwagen nach innen zu entzerren. Dies gilt auch für die Anfahrt aus dem Süden.

"Hier werden wir die ’Anfahrtsspur’ – so die derzeitigen Planungen – erweitern und gleichzeitig unser Parkdeck für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitern", kündigt der Logistik-Chef an. Bezüglich der Umsetzung sei man mit der Stadt Wiesloch in Verhandlungen, der Gemeinderat habe jüngst in einer nichtöffentlichen Sitzung mehrheitlich grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Vom Zentrallager aus werden derzeit 550 Kunden beliefert: Dazu gehören neben den Rewe-Märkten unter anderem auch die Rewe-Center, der Feinkostbereich von Galeria-Kaufhof sowie die Aral-Tankstellen. "Hinzu kommen selbstständige Kaufleute, die von uns beliefert werden, wir nennen das ’Nahverkauf’, ", berichtet Hillmann.

Der Zuständigkeitsbereich des Rewe-Zentrallagers erstreckt sich gen Norden bis kurz vor Darmstadt, im Süden gar bis zum Bodensee. Auch Teilbereiche von Saarland und Rheinland-Pfalz sowie der Odenwald gehören mit dazu. Im Konzern habe man bereits vor vier Jahren damit begonnen, auf Bundesebene ein neues Konzept aufzusetzen, das bis etwa 2025 umgesetzt sein soll, wie Hillmann erläutert. Es geht dabei darum, die jeweiligen Zentrallager mit einer Priorisierung zu versehen, also jene festzulegen, die als "Fixstandorte" – und da gehört Wiesloch zweifelsohne dazu – weitergeführt werden.

Logistik-Leiter Andreas Hillmann stellte die Pläne vor. Foto: Pfeifer

Aber es sind nicht nur die Verbesserungen der Abläufe, auch Nachhaltigkeit wird groß geschrieben: "Da sind wir dabei, doch einiges in die richtige Richtung zu lenken", informiert Andreas Hillmann. So wird beispielsweise auf sparsame LED-Beleuchtung umgestellt. Großes Lob spricht er seinem gesamten Team am Standort aus. "Hier hat sich im Verlauf der Jahre doch so manches entwickelt, alle haben bisher mitgezogen und unsere jetzt eingeleiteten Maßnahmen tragen sicherlich zu einer weiteren Verbesserung der Stimmung bei." Denn die Herausforderungen sind groß. So müssen die Lkw-Ströme gelenkt, das Be- und Entladen organisiert und die Lagerlogistik täglich im Auge behalten werden.

"Das war gerade, bedingt durch Corona, insbesondere im März und April doch recht schwierig", blickt Hillmann zurück. Bereits um 5 Uhr standen ihm zufolge die ersten Lastwagen vor der Tür, zum Teil von weither angereist, um den gewachsenen bedarf der jeweiligen Märkte zu befriedigen. "Wir hatten da fast 40 Prozent mehr Anlieferungen, entsprechend groß war daher der Aufwand auch für die Zustellung an unsere Kunden." Und es sei, so fügt er scherzhaft hinzu, nicht nur Toilettenpapier gewesen: "Wir haben dann phasenweise von einem ’Überlaststandort Wiesloch’ gesprochen." Inzwischen habe sich die Lage allerdings entspannt.

Hintergrund > Der Rewe-Konzern ist seit Mitte der achtziger Jahre in der Weinstadt Wiesloch ansässig. Seither wurden verschiedene Erweiterungen umgesetzt. Im Rewe-Zentrallager in Wiesloch sind derzeit 720 eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftig. Hinzu kommen noch externe Unternehmen, die als Dienstleister agieren. "Das sind nochmals so etwa 250 Personen, angefangen von den Reinigungskräften über die Teams an der Pforte bis hin zu Speditionen", informiert Logistik-Leiter Andreas Hillmann. Täglich kommen rund 280 Lastwagen aus allen Himmelsrichtungen, um die Waren anzuliefern. Für die Fahrer stehen Duschen und Toiletten zur Verfügung. Für die eigene Mannschaft sieht Hillmann künftig Verbesserungen in den internen Abläufen. Fast 300 "Bewegungen" täglich registriert man bei der Auslieferung an die Kunden im Zuständigkeitsbereich des Rewe-Zentrallagers Südwest. "Dabei muss man berücksichtigen, dass viele Lkw mehrmals am Tag von hier zu Kunden unterwegs sind", betont Hillmann. Um diesen hohen Andrang nun besser in den Griff zu bekommen, werden die geplanten Maßnahmen nunmehr schrittweise umgesetzt. (hds)

Unter die geplanten Aktivitäten fällt weiterhin auch die Einrichtung eines sogenannten "Kopflagers", das im "Unteren Wald", dem Gewerbegebiet zwischen Frauenweiler und Rot, konzipiert wird. Es ist ein ehemaligen Standort von Penny, dem zum Rewe-Konzern gehörenden Discounter. "Dorthin wird in erster Linie, ohne Zwischenhalt, vor allem Frischware wie Obst und Gemüse gebracht."

Wie Hillmann ergänzt, könnten damit die Verkehrsströme reduziert werden. Denn die Anlieferung erfolgt dann, beispielsweise aus Spanien, ohne Zwischenaufenthalte an anderen Lagern. Beispiel: Es kommen Tomaten aus Südeuropa, die gelangen dann direkt in das Kopflager, der Lkw wird dann erneut mit mehreren anderen Artikeln beladen und legt auf der Rückfahrt dann die entsprechenden Zwischenstopps ein. Das Ziel jedes Logistikers ist, dass jeder Lkw die effizienteste Route nimmt und so möglichst selten leer unterwegs ist.

Auch andere Aktivitäten stehen bei Rewe auf der Liste. "Wir sind derzeit in einer Rochade-Phase im Konzern", erzählt Hillmann. Für den Standort in Wiesloch selbst gibt es noch weitere Überlegungen. Ziel sei es, neben den bereits planerisch eingeleiteten Vorhaben noch eine zusätzliche Optimierung anzudenken, erklärt er: "Gerade für die Transporte aus fernen Regionen schwebt uns vor, eine Art ’Sammelplatz’ in der Nähe der B3 vorzusehen", sagt Hillmann. Nun hoffe man, die Maßnahmen möglichst schnell realisieren zu können.