Wiesloch. (hds) Rekord bei der diesjährigen Wieslocher Weihnachtswunsch-Aktion: Rund 170 Wunschzettel wurden abgegeben. Im achten Jahr hintereinander konnten somit wieder viele Herzenswünsche von Kindern erfüllt werden, deren Eltern aus finanziellen Gründen nicht dazu in der Lage sind. Viele "Wunscherfüller" kamen ins Rathaus, suchten sich die entsprechenden Zettel aus, kauften die Geschenke ein, um sie dann später wieder abzugeben. Den jeweiligen Eltern blieb es dann vorbehalten, die Geschenke zu verpacken, um sie dann am heutigen Heiligabend unter den Weihnachtsbaum zu legen.

"Es haben wieder alle toll mitgemacht", so Ines Adam vom Organisationsteam der Aktion. Der Dank geht nicht nur an die zahlreichen Patinnen und Paten, die die Geschenke eingekauft haben, sondern auch an all jene, die im Vorfeld die entsprechenden Familien ausgesucht hatten. Mit dabei waren Beratungsstellen wie Diakonie, Caritas, Jobcenter und Integrationsmanagement, ebenso die Schulen und Kindergärten.

Mit von der Partie war erneut die MLP. Die Belegschaft dort übernahm, und dies bereits im dritten Jahr in Folge, 40 Wünsche. "Wir haben diesmal bereits zwei Tage vor dem terminierten Ende den Aushang der Wunschzettel beenden können", so Ines Adam. Denn jene, die sich in den Dienst der guten Sache stellten, waren besonders fleißig. "Wir haben über die Jahre hinweg viele, die sich von Anfang an beteiligen, teilweise sogar mit mehreren Geschenken", bilanzierte Ines Adam. Zudem wurden Geldspenden eingenommen. Diese Beträge fließen erneut in die Kinderförderfonds des Diakonische Werks und des Caritasverbands. Das Fazit: In den zurückliegenden Jahren konnten bisher fast 1300 Herzenswünsche erfüllt werden.