Wiesloch. (pol/mare) Eine Ölspur, die nach einem Unfall entstanden ist, ist am Montagmorgen zwei Radlerinnen zum Verhängnis geworden. Der Verursacher flüchtete, wie die Polizei mitteilt.

Der bisher nicht ermittelter Verkehrsteilnehmer war am Montagmorgen in der Alten Bruchsaler Straße unterwegs und bog auf die Landesstraße L723 ein. Dabei kam der Unbekannte von der Fahrbahn ab, touchierte zwei Verkehrszeichen und beschädigte dabei auch seinen Wagen. Das Fahrzeug verlor Öl, die Spur zog sich in Richtung Neues Sträßl und Alte Heerstraße fort - danach endete sie allerdings.

Zwei Radfahrerinnen, die in den dortigen Kreisverkehr eingefahren waren, stürzten aufgrund der Ölspur und zogen sich auch Verletzungen zu. Bei Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle war die Feuerwehr Wiesloch bereits zugegen; eine Spezialfirma wurde ebenfalls alarmiert und reinigte die Fahrbahn.

Beide Frauen wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Erkenntnisse über den Verursacher liegen der Polizei nicht vor.

Zeugen, die am Montag gegen 8 Uhr auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06222/57090 zu melden.