Gemeinsam mit dem Kreis will Wiesloch das Radwegenetz attraktiver und sicherer machen: Bereits verwirklicht ist der Ausbau des Radwegs an der L 594 Richtung Frauenweiler. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Ziel des Mobilitätskonzepts "Radverkehr" des Rhein-Neckar-Kreises ist, den Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad bei sogenannten "Alltagswegen" attraktiver zu machen. Das gesamte Routennetz soll dabei die überregionalen und regionalen Verbindungen für die Radler sowie die jeweils innerstädtischen Hauptverbindungen mit aufnehmen.

Damit will der Rhein-Neckar-Kreis das Rad auf überörtlichen Strecken zu einem alltagstauglichen und sicheren Verkehrsmittel machen, mit dem man möglichst direkt ans Ziel kommt. Nur wenn dies gegeben sei, könne der Anteil der Radfahrten am Gesamtverkehr weiter wachsen (das Konzept strebt eine Zunahme von heute sechs Prozent der Wege auf 15 Prozent bis 2030 an) und so die Städte vom Automobil-Verkehr entlasten.

Rückgrat des Kreiskonzepts sind "Startnetz-Routen", die alle Kreisgemeinden miteinander und mit dem Umfeld verbinden und Routen zu Bahnhöfen, Schulen und größeren Arbeitsstätten ausweisen. Abschnitte der Startnetz-Routen sind bereits vorhanden, bedürfen jedoch der Verbesserung. In der Februar-Sitzung des Wieslocher Gemeinderats hatte die Grünen-Fraktion einen Antrag gestellt, für den eine Stellungnahme der "Move-Fahrradgruppe" in Wiesloch als Grundlage diente. Dabei ging es unter anderem um die Verbindung entlang der Landesstraße 547 zwischen Altwiesloch und Baiertal, auch sollte das Netz um eine Radverbindung zwischen Schatthausen und dem Bahnhof in Mauer erweitert werden.

Angeregt wurde darüber hinaus, eine praktischere West-Ost-Route durch das Zentrum von Wiesloch nach Baiertal und auch Dielheim auszuschildern. Derzeit sei die Mühlgasse entgegen der Einbahnstraße nicht befahrbar. Von der Verwaltung wird, so in der Sitzung kommuniziert, die Anregung hinsichtlich einer Verbindung nach Mauer an den Kreis weitergeleitet. Der Move-Vorschlag wurde dabei als "sinnvoll" bezeichnet. Da der Schutzstreifen, der die L 547 von dem seitlichen Weg trennt, nicht die vorgeschriebene Breite für einen gemeinsamen Geh- und Radweg besitzt, musste die Beschilderung dort geändert werden - Radfahrer dürfen dort nur Schrittgeschwindigkeit fahren oder müssen auf die Fahrbahn ausweichen. Der Antrag auf eine vom Kfz-Verkehr getrennte Radverkehrsführung wurde zwischenzeitlich an den Rhein-Neckar-Kreis weitergegeben, da es nicht in städtische Zuständigkeiten fällt.

Für die Ost-West-Verbindung sieht man bei der Verwaltung keinen Handlungsbedarf. Vom Hoschketkreisel kommend führt die Route über die Schwetzinger- und Bahnhofsstraße, geht weiter in die Güterstraße, um dann in die Tuchbleiche abzubiegen. Dies sei in beide Richtungen ausgeschildert, zusätzliche Maßnahmen wie Markierungen von Fahrradstreifen seien derzeit nicht vorgesehen. "Unabhängig von der Stellungnahme der Move-Fahrradgruppe regen wir an, zwei weitere Maßnahmen in das Zielnetz des Mobilitätskonzeptes mit aufzunehmen", so Frank Schröter von der Verwaltung.

Der eine Vorschlag: eine noch festzulegende Trasse einer Radschnellwegverbindung von Heidelberg nach Bruchsal mit aufzunehmen. Zudem will man sich dafür einsetzen, eine vom Kreis bereits favorisierte Strecke von Gauangeloch nach Schatthausen zu verändern, da die derzeitige Radwegeführung aufgrund der topografischen Gegebenheiten nicht als ideal zu bezeichnen sei. "Die Stadt Leimen hat dies in Abstimmung mit uns bereits beim Straßenbauamt angemeldet".

In Wiesloch selbst sind vom Kreis einige Punkte aufgelistet, die es zu verbessern gilt. "Wir haben davon schon viel abgearbeitet", informierte Anja Dahner jüngst in einer Ausschusssitzung. Dabei geht es um spezielle Markierungen und Hinweisschilder, um so das innerstädtische Radfahren bequemer und attraktiver, aber vor allem sicherer zu machen.